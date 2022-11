Astrologia: lo Scorpione e l'Identikit del Segno

Date di riferimento: dal 23 ottobre al 21 novembre (approssimativamente)

Elemento di appartenenza: Acqua

Modalità o quadruplicità: Fisso

Polarità: Femminile\Yin

Pianeta governatore: Plutone



Come riconoscerlo: Tenebroso e misterioso, lo Scorpione si nota sempre perché, in mezzo alla folla, tenta di nascondersi, indossa abiti scuri, si muove con discrezione e non sorride mai abbastanza. Quando lo fa, però, è bellissimo e gli si illumina per magia tutto il viso. Nonostante faccia di tutto per apparire come una persona dura e forte, è un Segno d’Acqua e nasconde una tenerezza e una sensibilità straordinarie. Quando ti guarda negli occhi, hai la sensazione che stia scrutando il tuo animo per osservare ciò che provi, oppure hai la sensazione che ti stia spogliando.

Appena lo conosci, non ti dà confidenza e potrebbe addirittura darti delle informazioni sbagliate sul suo nome, sul suo lavoro o sulla sua data di nascita. Raramente parla della sua vita privata e, anche quando sta in coppia con qualcuno, in un primo momento preferisce vivere la relazione in modo intimo e riservato, senza sbandierarlo ai quattro venti. Quando inizia a fidarsi di te, puoi sentirti una persona onorata perché lo ha fatto dopo un’accurata analisi su di te e su quanto tu sia una persona di sani principi e valori per lui. È impaziente e mal sopporta chi prende le decisioni con estrema lentezza. Ha un’intelligenza vivida e si accorge sempre di tutto, anche quando sembra impegnato in altre attività. Di fronte ad un tradimento, diventa una furia e dichiara apertamente che si vendicherà per ogni torto subito. Ha la fama di essere uno dei Segni più passionali e considera il sesso una tappa necessaria per conoscere veramente l’indole delle persone che ha di fronte.



Plutone, suo Pianeta governatore, lo spinge ad andare in profondità in qualunque situazione della sua vita. La sua sete di potere è incessante e le sue ambizioni sono più alte di quanto si possa immaginare. Rimane spesso affascinato dall’esoterismo, in tutte le sue forme.