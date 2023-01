Astrologia, Nibiru: cos'è e perché se ne parla?

È evidente che questa teoria fosse sbagliata, ma rimane interessante studiare la possibilità dell’esistenza di questo Pianeta e le sue origini. La storia di Nibiru è raccontata dallo scrittore Zecharia Sitchin: interpretando i testi sumeri e studiando la civiltà mesopotamica, Sitchin ipotizzò l’esistenza di un Pianeta che orbiterebbe intorno al Sole ogni 3600 anni. Secondo tali teorie, Nibiru è abitato da una civiltà extra-terreste (che probabilmente ha a che fare con la civiltà aliena Annunaki) che in passato avrebbe fatto visita nel Pianeta Terra, entrando in contatto con la razza umana e incrociandosi con essa.



Per gli antichi Babilonesi, Nibiru era il corpo celeste associato al dio Marduk e il suo nome significa “punto di attraversamento o di transizione”. Nel corso della storia, le varie civiltà hanno identificato Nibiru con Giove, con Mercurio oppure con Marte.



Le tesi e le teorie legate alla vita aliena o alla fine del mondo non hanno ovviamente basi scientifiche. La scienza non ha nemmeno confermato l’esistenza di Nibiru. Dopo la scoperta di Plutone, infatti, non è mai stata resa nota la presenza di altri Pianeti. Nonostante manchino delle prove evidenti, continuano a diffondersi teorie complottiste o cospirazioniste che affascinano anche gli studiosi più scettici.