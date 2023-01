Astrologia: come affrontare il transito dissonante di Marte

Uno dei transiti più interessanti degli ultimi mesi è sicuramente il lungo percorso di Marte nel Segno dei Gemelli, che si sta rivelando particolarmente faticoso per i Segni della Vergine, del Sagittario e dei Pesci.

Quando Marte si trova in aspetto dissonante rispetto al nostro Segno Zodiacale, ci sono dei piccoli escamotage che potremmo sfruttare per incanalare le sue energie in modo che siano il meno nocive possibile per noi. Tra questi metodi, ce ne sono alcuni particolarmente simpatici.



Il primo può essere quello di indossare qualcosa di rosso, colore assai caro a Marte. In questo modo riusciremo in parte ad esorcizzare l’aggressività del Pianeta della guerra e per alleggerire le vibrazioni in cui siamo immersi. Il rosso ci farà sentire più attivi e vitali, energici e forti, anche quando la stanchezza avrà preso il sopravvento.



Un altro modo interessante per contrastare l’effetto disarmonico di Marte è sicuramente quello di intensificare l’attività fisica, andare a correre o iscriversi in palestra. Probabilmente non esiste modo migliore per eliminare le tossine e allentare lo stress. Inoltre, Marte spinge all’azione e stare in movimento è fondamentale per fare in modo che i suoi influssi non ci condizionino negativamente.



Infine, vi è un altro modo interessante ed efficace per fare in modo che le energie di Marte non ci ostacolino: fare sesso. Una vita sessuale vivace e movimentata, infatti, consentirà di bruciare calorie ed energia, liberandoci da quelle tensioni o da quella frustrazione che, altrimenti, ci spingerebbero a litigare con tutti.