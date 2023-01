Astrologia: come conquistare e come far fuggire il Capricorno

Come conquistarlo - È importante che tu non ti fermi all’apparenza. Sappi che apprezzerà molto il fatto che tu tenti di conoscerlo meglio, dandogli il tempo che gli occorre per parlarti di sé. Apprezza chi non parla troppo e predilige i fatti alle chiacchiere. Adora che gli vengano fatte domande sul suo lavoro e sui suoi progetti per il futuro. Sarà colpito da te se gli proporrai di lavorare insieme o gli mostrerai di essere una persona ambiziosa, che punta ad avere una carriera sfavillante. Rimarrà piacevolmente sorpreso se gli farai capire di saper gestire con cura il tuo denaro e non pretenderai che pensi lui alle tue spese. La tua passione lo farà sciogliere lentamente. La tua semplicità lo farà impazzire in camera da letto.



Come farlo fuggire - È abbastanza facile far allontanare un Capricorno: basta fargli domande sulle sue emozioni nelle prime uscite e probabilmente sarà l’ultima volta che lo vedrai. Si sente a disagio quando gli vengono posti interrogativi troppo intimi perché lui stesso non ha consapevolezza di quel che prova. Il tuo eccessivo entusiasmo lo spaventa. La tua insistenza non servirà a nulla, se non a farlo innervosire e a tirar fuori il suo lato più severo e insensibile. Potrebbe fare un passo indietro anche dopo aver scoperto che sprechi il tuo denaro per qualcosa di effimero oppure che non hai l’abitudine del risparmio. Non fingere di dimenticare il portafoglio in macchina per farlo pagare al ristorante perché ti chiederà sicuramente indietro la tua quota, anche a giorni di distanza. Non sopporta le lamentele e le lunghe telefonate, soprattutto se farai monologhi su faccende che non sono di suo interesse. Non chiedergli di scegliere tra te e la sua carriera perché la sua risposta potrebbe spezzarti il cuore.