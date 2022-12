Astrologia, Capricorno: identikit del Segno

Date di riferimento: dal 22 dicembre al 20 gennaio (approssimativamente)

Elemento di appartenenza: Terra

Modalità o quadruplicità: Cardinale

Polarità: Femminile\Yin

Pianeta governatore: Saturno



Come riconoscerlo:- Il Capricorno si riconosce facilmente, anche in mezzo a tante persone perché è uno di quelli che chiacchierano meno e agiscono di più. Non ama perdere tempo in inutili pettegolezzi, né con gli amici né coi colleghi e tende ad allontanarsi e a stare in disparte quando si creano delle situazioni troppo caotiche intorno a lui. Ha un aspetto e un atteggiamento serio, ma al momento opportuno sa conquistare l’attenzione delle persone che gli stanno intorno con le sue battute sarcastiche. Non è una persona appariscente e sceglie sempre un look sobrio e il più possibile classico. Ama l’ordine e la disciplina. In un ambiente lavorativo tende ad essere quello più dinamico, sempre pronto a rispondere alle sollecitazioni che ricevere, disponibile a trascorrere qualche ora in più in ufficio per concludere un progetto importante.



Quando parla della sua carriera gli si illuminano gli occhi e solitamente ha la fortuna (o il talento?) di svolgere delle attività che gli piacciono. Prima di esporsi in una situazione, cerca di riflettere e prende un tempo per evitare di commettere degli errori. Non è una persona particolarmente affettuosa e difficilmente lo si vedrà abbracciare o baciare tutti quando entra in una stanza. Ad un primo appuntamento galante può sembrare timido o distaccato, ma pian piano si scioglie.



Saturno, il suo Pianeta governatore, fa del Capricorno una persona molto saggia, in grado di assumersi impegni e responsabilità che farebbero paura a chiunque. È molto affidabile. Questo Segno potrebbe esprimere le sue migliori qualità nell’età adulta o nella vecchiaia.