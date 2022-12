Astrologia, Tema Natale: Venere nei Segni di Acqua

La sua posizione in un Segno piuttosto che in un altro ci dà anche delle preziose indicazioni sul modo di amare del nativo o sul tipo di amante che va cercando. In un Tema Natale Venere può trovarsi in un Segno di Fuoco, Terra, Aria o Acqua.

Approfondiamo il significato di Venere nei Segni d’Acqua: Cancro, Scorpione e Pesci.



Venere riesce a esprimere al meglio le sue caratteristiche in un Segno femminile come il Cancro (che è governato dalla Luna, l’altro astro legato alla simbologia della donna). Venere in Cancro ama accudire il partner e le persone a cui vuol bene. Ha un innato senso della famiglia e cerca sempre di creare intorno a sé un’atmosfera accogliente, dove mettere tutti a proprio agio. Chi nasce con questa posizione di Venere, viene spesso travolto da un fiume di emozioni, sia nel bene che nel male.



Nel Segno dello Scorpione, invece, Venere non riesce a manifestarsi in tutta la sua bellezza e tende a mostrare il suo lato oscuro. Essendo lo Scorpione un Segno d’Acqua, le emozioni continuano ad essere straripanti, ma spesso diventano distruttive, con la tendenza ad avere un modo d’amare geloso o morboso. Questa Venere dà il meglio di sé nella sfera dell’Eros e trasforma chi la possiede in ottimi amanti, in grado di comprendere e anticipare i desideri del partner.



Anche nel Segno dei Pesci Venere trova un clima accogliente per esprimere al meglio le sue qualità. Emerge un forte romanticismo, che a tratti può essere anche esagerato. Venere qui ama prendersi cura degli altri, è sempre gentile, disponibile, pronta a farsi in quattro per le persone che ama e per quelle che ha appena conosciuto. È molto generosa e questo suo donarsi all’altro emerge anche nella sfera dell’Eros, dove potrebbe essere rappresentata molto bene dalla figura della geisha.