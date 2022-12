Astrologia: come conquistare e come far fuggire il Sagittario

Gli piace indossare le vesti del latin lover, ma ci sono delle caratteristiche che non possono mancare per conquistarlo realmente e spingerlo ad andare oltre qualche battuta o sorriso ammiccante.

Come conquistarlo – Il Sagittario adora chi riesce a incuriosirlo sia con argomenti profondi e impegnativi che con questioni effimere e divertenti. Non sono proprio le parole a catturarlo, ma il tuo modo di parlare o il tuo tono di voce. Viene subito attratto dalle persone sorridenti e sicure di sé, che portino un pizzico di brio e di magia nella sua vita. Non può naturalmente mancare una forte attrazione fisica iniziale (è un Segno di Fuoco), che è la base di qualsiasi tipo di relazione futura, dalla storia di una sera a quella di tutta la vita. Apprezza che la persona che ha al suo fianco gli chieda senza tanta esitazione ciò che desidera da lui, anche nella sfera intima. Proponigli di fare qualcosa di nuovo o di viaggiare con te e lo renderai felice!



Come farlo fuggire - È un Segno che ama la sua libertà, ma quando prende un impegno tende a rispettarlo (questo, però, non significa che sia sempre fedele). Sei in grado anche tu di rispettare i tuoi impegni? Sorride sempre, ma in certe situazioni diventa rigido e, anche se non lo darà mai a vedere apertamente, dietro alle sue battute ironiche si nasconderà spesso un pizzico di gelosia. Lo farai allontanare se ti lamenterai in continuazione delle sue scarse attenzioni o se gli farai pesare il fatto di aver fatto tardi con gli amici o aver preferito una partita di calcio ad una serata con te. È un Segno intraprendente, ma non gli piace chi non prende mai l’iniziativa. Non potrebbe mai stare con una persona troppo silenziosa e taciturna perché, pur avendo modo di fare lunghi monologhi, si annoierebbe e perderebbe molto rapidamente ogni fantasia. Tanto meno potrebbe stare con persone che hanno una visione della vita troppo diversa dalla sua perché la storia si trasformerebbe in un campo di battaglia, dove entrambi uscireste perdenti.