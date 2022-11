Astrologia, il Sagittario: identikit del Segno

Date di riferimento: dal 22 novembre al 21 dicembre (approssimativamente)

Elemento di appartenenza: Fuoco

Modalità o quadruplicità: Mobile

Polarità: Maschile\Yang

Pianeta governatore: Giove



COME RICONOSCERLO - Il Sagittario è esattamente così come lo si vede: spontaneo, allegro, giocoso, sorridente, ma anche serio nel momento in cui gli viene richiesto. Spesso ha la valigia in mano, ama viaggiare e non potrebbe mai condurre una vita sedentaria perché sarebbe contro la sua natura da nomade. Gli piace esplorare nuove città, vicine o lontane dalla sua terra natia. Molto spesso sceglie di vivere lontano dal contesto familiare, non perché non sia legato alle sue tradizioni e origini, ma perché desidera proprio sperimentare nuove situazioni, che lo facciano sentire vivo e acceso interiormente. La sua curiosità verso tutto ciò che è lontano lo spinge ad andare alla ricerca di nuovi luoghi anche nel suo mondo interiore.



E così lo si incontra a qualche incontro di meditazione o di yoga. Si interessa allo studio delle religioni e, in alcuni casi, i suoi interessi spirituali rischiano di sfociare nel fanatismo. Cerca di dare un senso a ogni suo incontro e non sottovaluta i segnali del destino. Può essere performante anche nello sport: è competitivo e gioca per vincere (oltre che per divertirsi).



Si infuoca facilmente, ma alla fine prevale sempre la sua bontà d’animo. Il Sagittario ha sempre qualcosa da dire su qualsiasi argomento e la sua presunzione, talvolta, gli fa perdere consensi. Ama le lunghe chiacchierate e passa tanto tempo al telefono, ma preferisce flirtare e conquistare le sue prede in modo diretto, più fisico che mentale. A volte si lascia ingannare da parole effimere e prive di contenuto.



Giove, il suo Pianeta governatore, rende il Sagittario ottimista e fiducioso. La sua positività estrema qualche volta lo porta a fantasticare troppo o ad illudersi che anche gli altri agiscano sempre in buona fede. Si considera una persona fortunata ed è la sua gratitudine per la vita che gli consente di attrarre a sé situazioni e persone che lo rendono felice.