Astrologia, Tema Natale: Venere nei Segni di Aria

La sua posizione in un Segno piuttosto che in un altro ci dà anche delle preziose indicazioni sul modo di amare del nativo o sul tipo di amante che va cercando. In un Tema Natale Venere può trovarsi in un Segno di Fuoco, Terra, Aria o Acqua.

Approfondiamo il significato di Venere nei Segni d’Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario.



Venere in Gemelli potrebbe essere ben rappresentata da una farfalla che svolazza felice da un fiore all’altro. Ha bisogno di stare in movimento, di vivere tanti amori diversi, flirtare e divertirsi con persone che la sappiano stuzzicare in modi diversi. In questo Segno, Venere ha bisogno di una forte affinità mentale col partner. Sembra superficiale, ma semplicemente si annoia facilmente. Spesso, chi ha Venere in questa posizione, si sente attratto da persone molto più giovani.



Nel Segno della Bilancia, Venere trova uno dei suoi domicili ed esprime al massimo la sua simbologia. Dona amore per l’arte, per la musica, per la poesia, per l’armonia delle forme e per tutto ciò che trasmetta “bellezza”. Dona fascino e porta fortuna nelle faccende amorose. È una Venere che ama con delicatezza ed eleganza. Chi nasce con Venere in questo Segno ama riempire il partner di dolci attenzioni e complimenti che farebbero sentire chiunque la persona più affascinante della terra.



Venere in Acquario è un inno alla libertà e, probabilmente, ciò che maggiormente ama sono gli spazi in cui l’individuo si può dedicare a sé stesso, indipendentemente da qualsiasi altra persona. È una Venere che si batte per il bene del mondo, ma non necessariamente per quello del partner. Non è fatta per i legami di tipo convenzionale e, di fronte alla possibilità di un matrimonio, potrebbe iniziare a scalpitare e a dare segno di voler fuggire via. Tende ad idealizzare ogni forma d’amore.