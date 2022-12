Astrologia: a che serve leggere l'Oroscopo dell'Anno Nuovo?

Come per l’Oroscopo giornaliero, è sempre bene ricordare che gli Oroscopi segno-solari tengono conto soltanto della posizione del Sole nel momento della nostra nascita e quindi sono molto generalizzati. Lo sanno tutti che non potranno mai capitare le stesse cose a tutti quelli dell’Ariete o dello Scorpione!

E allora, perché siamo incuriositi dal nostro Oroscopo dell’anno?



Perché può accendere in noi nuovi sogni e nuove speranze che, nel linguaggio delle Stelle, possono sembrare ancora più grandiosi e suggestivi. L’Oroscopo può indicarci a quali influenze planetarie sia più conveniente che ci sottoponiamo nei diversi momenti della settimana, del mese o dell’anno. Può ricordarci che ci sono delle decisioni importanti da prendere in alcuni settori della vita oppure che è necessario lasciar andare il passato per creare lo spazio affinché qualcosa di nuovo si manifesti.



Non possiamo trovare le soluzioni a tutti i nostri problemi, ma possiamo scoprire che, se Marte è in aspetto dissonante (per esempio), ci sentiamo particolarmente nervosi e allora sarà proprio in quelle giornate che sarà bene riservarsi più spazio per il relax o fare qualcosa per non disperdere inutilmente le nostre energie. Oppure, potremmo sfruttare i transiti favorevoli di Venere per fare delle cure di bellezza o concentrarci sugli affari di cuore.



L’Oroscopo è utile e interessante perché ci consente di metterci in campo e sperimentare il nostro funzionamento in base ai transiti planetari che ci aspettano. Sfruttiamolo per alleggerire lo spirito e predisporci ad una vita favolosa.