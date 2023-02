Astrologia, Yang e Yin: i Segni Zodiacali maschili e femminili

I Pianeti possono occupare un Segno Zodiacale “femminile” o un Segno Zodiacale “maschile”. In questo caso, maschile e femminile non hanno niente a che vedere con il sentirsi più donne o più uomini, ma si riferisce alle caratteristiche che solitamente vengono attribuite allo Yin e lo Yang, che vengono anche chiamate polarità femminile o negativa (Yin) e maschile o positiva (Yang).

Nell’analisi delle polarità dei Pianeti di un Tema Natale, prendiamo solitamente in considerazione il Sole, la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e anche l’Ascendente e il Medio Cielo (ossia il punto in cui inizia la prima Casa Astrologica e il punto in cui inizia la decima Casa Astrologica).

La predominanza dell’elemento Yin aiuta a sviluppare la sensibilità e rende particolarmente ricettivi. Tra le sue caratteristiche ci sono sicuramente la disponibilità, l’accoglienza, la capacità di stare in ascolto dell’altro e comprenderne le emozioni, l’altruismo, l’amore verso il prossimo.



Lo Yin riceve e lo Yang dà. Ecco perché tra le sue caratteristiche ci sono l’azione, l’iniziativa, l’intraprendenza, il movimento verso qualcosa di più alto, la determinazione nel portare avanti gli obiettivi.

Yin e Yang sono opposti, ma anche complementari.



I Segni Zodiacali con polarità femminile Yin sono tutti i Segni di Terra e tutti i Segni d’Acqua.

I Segni Zodiacali con polarità maschile Yang sono tutti i Segni di Fuoco e tutti i Segni d’Aria.

Non ci resta che scoprire quale prevale nel nostro Tema Natale.