Oroscopo del Sesso: febbraio sotto le lenzuola per il 12 Segni

Venere , invece, starà per circa due settimane nel Segno dei Pesci, da dove farà trionfare il romanticismo, e poi si sposterà in Ariete , da dove farà nascere nuove e travolgenti passioni. Sarà un mese sorprendente per quel che riguarda la sfera dell’ Eros e tutti i Segni avranno modo di vivere nuove ed emozionanti esperienze con partner straordinari. Segno per Segno , scopriamo come vivranno questo mese gli uomini e le donne dello Zodiaco .

ARIETE – LUI - Con Marte in Gemelli, non ti mancheranno le parole per stuzzicare e provocare la tua compagna o qualche nuova amante che ti accompagnerà nelle giornate di febbraio. Nella prima metà del mese ti diletterai con relazioni clandestine, poi Venere farà trionfare il vero amore e potresti ritrovati perdutamente innamorato di una nuova donna.

LEI - Sarà Venere a dettare le regole nel mese di febbraio. Nella prima metà del mese ti divertirai a scambiarti messaggi con un uomo che si deciderà a passare dalle parole ai fatti soltanto quando Venere entrerà in Ariete. Avrai la possibilità di vivere momenti di pura passione e coinvolgimento, che rimarranno per sempre impressi nel tuo cuore.



TORO – LUI - Venere in Pesci nelle prime due settimane del mese farà crescere in te il desiderio di trascorrere almeno una notte di passione con la tua migliore amica. Non esitare a proporglielo e vedrai che sarà più coinvolgente di quanto entrambi possiate immaginare. Nella seconda metà del mese, però, inizierai a dubitare di volere una vera storia.

LEI - Il mese di febbraio sarà abbastanza insolito per quel che riguarda la sfera dell’Eros. Potresti infatti sentirti attratta da un partner stravagante e diverso dagli uomini che sei abituata a frequentare. Con l’ingresso di Venere in Ariete, non è escluso che tu possa vivere una storia clandestina, un po’ pericolosa, ma allo stesso tempo molto eccitante.



GEMELLI – LUI - Marte nel tuo Segno continuerà a renderti un amante straordinario e sotto le lenzuola riuscirai a soddisfare la tua compagna in tutto e per tutto. Nella prima metà del mese, però, Venere ti farà i dispetti e potrebbe farti perdere tempo con una persona che tenterà di intrufolarsi nella tua vita senza che tu voglia una vera relazione con lei.

LEI - Venere in aspetto dissonante nella prima parte del mese ti consiglia di non confondere il sesso con l’amore. Il primo, infatti, andrà alla grande, ma ti ritroverai in compagnia di qualcuno che non avrà intenzione di costruire nulla con te. Nella seconda parte del mese potresti trovare una dolce o piccante consolazione tra le braccia di un caro amico.



CANCRO – LUI - Marte nel dodicesimo campo non garantirà una forma fisica eccellente per tutto il mese e, per godere al massimo dell’eros con la tua compagna, sentirai il bisogno di rilassarti e trovare posizioni comode. Venere non esclude la possibilità della nascita di un grande amore nella prima parte del mese. Poi, inizieranno a sorgere i primi problemi.

LEI - Con Venere in Pesci nella prima metà del mese, ti ritroverai coinvolta in una relazione in cui riuscirai ad esprimere pienamente te stessa, sia sentimentalmente che sessualmente. Con l’ingresso di Venere in Ariete, invece, qualcosa inizierà ad andar storto, specialmente se convivi con un partner che non vuole più fare l’amore con te.



LEONE - LUI - Con Venere nell’ottavo campo nelle prime due settimane del mese, le probabilità di finire a letto con una tua ex sono molto alte. Avrai la sensazione che il destino voglia condurti proprio da lei. Con Venere in Ariete, nella seconda parte del mese, sarà impossibile resistere alla magia di un amore passionale che vuole travolgerti totalmente.

LEI - Il mese di febbraio sarà indimenticabile per quel che riguarda la sfera dell’eros. Se lo desideri, nella prima parte del mese potresti riconquistare una persona con cui hai avuto una storia tanto tempo fa e con cui hai sempre avuto un’intesa sessuale pazzesca. Nella seconda parte del mese Venere ti farà invaghire di una donna straniera molto sexy.



VERGINE – LUI - Marte in Gemelli per tutto il mese di febbraio non garantirà grandi soddisfazioni per quel che riguarda la tua vita sessuale. Nella prima parte del mese, con Venere in Pesci, la situazione sarà ancora più critica e soffrirai per il comportamento di una persona che tempo fa ti aveva promesso di amarti per sempre. Tutto passa. Te la caverai.

LEI - Febbraio non sarà probabilmente un mese appagante sotto le lenzuola e potresti ritrovarti a letto con qualche amante che non sarà in grado di mantenere ciò che ti aveva promesso pur di trascorrere una serata con te. Con Venere in Ariete, nella seconda parte del mese, la tentazione di uscire con un tuo ex sarà più forte del previsto.



BILANCIA – LUI - Marte in Gemelli questo mese ti renderà particolarmente focoso e passionale, capace di travolgere la propria compagna con grande entusiasmo e calore. Venere, nella prima parte del mese, favorirà la nascita di nuove avventure nell’ambiente lavorativo. Nella seconda parte del mese, le coppie di vecchia data entreranno in crisi.

LEI - Venere nel sesto campo nella prima parte del mese ti ricorderà che, anche nel sesso, sono le piccole cose che fanno la differenza. Marte ti darà la possibilità di trascorrere notti infuocate con un partner che sarà in grado di soddisfare qualsiasi tua richiesta. Nella seconda metà del mese, l’idea di un tradimento diventerà sempre più reale.



SCORPIONE – LUI - Venere in Pesci renderà la prima parte del mese molto soddisfacente dal punto di vista sessuale. Ti sentirai pervaso dall’ardore e sarai felice di avere al tuo fianco una compagna che avrà le stesse tue voglie e gli stessi tuoi desideri. Con Venere in Ariete, nella seconda parte del mese, sarà meglio evitare di riproporre sempre le solite cose.

LEI - Marte in Gemelli continuerà a farti sentire tentata dall’idea di tornare a letto con un tuo ex. Con Venere in Pesci, nella prima parte del mese, uscirà fuori il tuo lato più romantico e riuscirai ad addolcire anche il partner più burbero. Nella seconda parte del mese, invece, Venere farà capitolare un giovane collega ai tuoi piedi. Divertiti finché potrai!



SAGITTARIO – LUI - Con Marte in Gemelli, potresti avvertire dei disturbi fisici che ti impediranno di essere prestante come al solito in campo sessuale. Con Venere in Pesci, nella prima parte del mese, avrai proprio poco tempo per l’amore e l’eros. Venere in Ariete porterà una ventata di nuove opportunità nella seconda parte del mese. Ti riprenderai con forza!

LEI - Venere in Pesci per la prima metà del mese ti renderà abbastanza delusa da un partner che non saprà accontentarti né a livello affettivo né a livello sessuale. Evita di innervosirti e aspetta che Venere entri in Ariete perché avrai la possibilità di incontrare un nuovo partner che riuscirà a tirar fuori la tua natura più calorosa e selvaggia.



CAPRICORNO – LUI - Con Venere in Pesci per le prima due settimane del mese, dovresti approfondire la conoscenza di una donna conosciuta sui social network perché si rivelerà particolarmente affascinante e sexy. Nella seconda parte del mese, invece, Venere in Ariete farà diminuire drasticamente le opportunità di trascorrere piacevoli serate romantiche.

LEI - Se desideri vivere qualche nuova esperienza amorosa, approfitta della prima parte del mese. Venere in Pesci potrebbe farti invaghire di una persona molto più giovane di te, con cui ci sarà un’attrazione pazzesca. Nella seconda metà del mese, invece, Venere ti renderà molto capricciosa e difficilmente qualcuno riuscirà a farti sentire appagata.



ACQUARIO – LUI - Marte in Gemelli renderà anche il mese di febbraio indimenticabile per quel che riguarda la sfera dell’eros. Avrai al tuo fianco una compagna che condividerà le tue voglie più bizzarre e farà di tutto pur di soddisfarle. Con Venere in Ariete, nella seconda parte del mese, ti divertirai anche a guardare insieme a lei qualche video molto piccante.

LEI - Con Marte nel quinto campo per tutto il mese, la tua vita sessuale sarà incandescente e avrai la possibilità di realizzare i tuoi desideri più nascosti, che soltanto in pochi riusciranno a decifrare. Nella seconda parte del mese Venere ti suggerirà le parole giuste da sussurrare al partner nei momenti più intimi e speciali in camera da letto.



PESCI – LUI - Il mese di febbraio sarà caratterizzato da alti e bassi per quel che riguarda la tua vita amorosa e sessuale. Marte, infatti, tenderà a spegnere la tua libido. Venere, invece, favorirà la nascita di un nuovo amore dove, probabilmente, ci vorrà un po’ di tempo prima che trionfi la passione. Sii paziente e tutto riprenderà a girare per il verso giusto.

LEI - Con Venere al tuo fianco per la prima parte del mese, sentirai crescere dentro di te un forte sentimento per una persona che, però, potrebbe deluderti in camera da letto. Marte in Gemelli porterà disarmonia specialmente nelle coppie di vecchia data. Nella seconda metà del mese, invece, la gelosia prenderà il sopravvento nella vita di coppia.