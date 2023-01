L'Oroscopo ci rivela che cosa vorremmo dimenticare

Segno per Segno, che cosa ci piacerebbe lasciarci alle spalle e, magari, non aver mai vissuto

Non tutti funzionano allo stesso modo e c’è chi, per natura, ha una memoria più forte degli altri. Riflettendo sulle indicazioni delle Stelle, scopriremo tante cose interessanti sulle nostre dinamiche interiori.

ARIETE - Qualcuno potrebbe pensare che, essendo abituata a vincere e a salire sul podio di qualsiasi competizione, tu desideri dimenticare tutte le volte in cui hai perso o le tue performances non sono state appaganti. E invece no! Tu vorresti dimenticare quelle rare volte della tua vita in cui sei rimasta per troppo tempo a piangere sul tuo dolore o la tua sofferenza. Non ne valeva davvero la pena.



TORO - Vorresti sicuramente dimenticare le indicazioni alimentari che ti ha dato il nutrizionista, oppure scordare direttamente di aver iniziato una dieta. Quando prendi un impegno, infatti, è tua abitudine mantenerlo e ti dispiace dover rinunciare alle gustose leccornie che ti vengono spesso proposte proprio nelle giornate di austerità. La buona notizia è che le diete hanno sempre un inizio e una fine.



GEMELLI - Hai una buona memoria, ma molto spesso fingi di non averla e di essere troppo leggera e superficiale per ricordarti tutti i tuoi impegni. Effettivamente, ti piacerebbe davvero dimenticare di avere delle responsabilità perché, se così fosse, non dovresti nemmeno perder tempo nel cercare qualcuno su cui scaricarle. Ricordati, però, che prima o poi i nodi giungono al pettine. È una legge universale.



CANCRO - Per te la vita sentimentale è spesso prioritaria rispetto al resto. Non vorresti proprio dimenticare tutti i tuoi ex, ma sicuramente vorresti non aver più memoria di tutto il male e la sofferenza che ti hanno creato. Infatti, stai ancora pagando le conseguenze di alcuni traumi legati a storie che ti hanno segnato profondamente. A pensarci bene, tutto dipende da te e da come ti racconti le cose.



LEONE - Ti piacerebbe veramente tanto dimenticare alcuni momenti in cui sei stata rifiutata o hai ricevuto scarse attenzioni e considerazione da parte di persone che tenevi sul piedistallo. La tua autostima non ne ha risentito più di tanto, ma se ci pensi ti innervosisci ancora. E non vorresti dare tutto questo potere a persone che, in fondo, non hanno nemmeno meritato di far parte della tua vita.



VERGINE - Sarebbe tutto più facile se dimenticassi che, per vivere la vita di adesso, hai dovuto rinunciare a delle relazioni o situazioni che oggi ti avrebbero potuto condurre in altre direzioni più interessanti e avvincenti. I sensi di colpa, però, non ti appartengono e, tutto sommato, ti fa piacere l’idea di aver creato una routine rassicurante, fatta di piccole cose che riempiono la tua giornata, senza sorprese.



BILANCIA - Se fosse veramente possibile, vorresti dimenticare le scelte sbagliate che hai fatto, ma non sei sicura che siano state proprio così terribili. La tua indecisione, infatti, ti spinge a cambiare ripetutamente idea e opinione su fatti e persone a cui sei strettamente legata. Forse, sarebbe meglio dimenticare le conseguenze delle tue azioni perché, in questo caso, le scelte sarebbero più facili da prendere.



SCORPIONE - Non c’è proprio niente che tu voglia dimenticare. Anzi, se potessi, inventeresti un filtro magico per ricordarti ogni momento della tua esistenza, sia quelli belli per riprovare quelle dolci emozioni sia quelli brutti per non dimenticare il dolore che hai provato a causa di tante persone a cui pensi sempre col dente avvelenato. Eppure, se lasciassi andare il rancore, potresti vivere molto più felice.



SAGITTARIO - A te piace sognare in grande e, se ti venisse davvero data la possibilità di dimenticare qualcosa per sempre, allora vorresti dimenticare di avere un lavoro a cui badare e stare perennemente in vacanza senza pensieri o preoccupazioni e senza dover rendere conto a nessuno di ogni cosa che fai. Ogni tanto ci provi a staccare la spina dalla quotidiana routine, ma poi le responsabilità prendono il sopravvento.



CAPRICORNO - Non solo ti piacerebbe dimenticare tutte le spese che hai sostenuto e che devi ancora sostenere, ma vorresti proprio che non fossero mai esistite. Ogni volta che ci ripensi, infatti, vieni quasi assalita da una forma d’ansia che ti spinge ad avere un atteggiamento molto risparmiatore nei confronti delle tue finanze. Quelle che non dimenticherai mai, invece, sono le coordinate del tuo conto in banca.



ACQUARIO - Se avessi la bacchetta magica, vorresti dimenticare di avere una famiglia perché, in questo modo, avresti una scusa in più per fare la latitante nei confronti di tanti parenti che ti accusano spesso di non essere abbastanza presente o interessata alle faccende di casa. Dopo poco tempo, però, potresti sentire la mancanza di alcune persone care a cui sei profondamente legata e affezionata.



PESCI - Tendi a dimenticare tante cose con grande facilità, ma sei veramente felice soltanto quando ti dimentichi di quanti sogni sono stati infranti nella tua vita prima di arrivare al tuo attuale equilibrio. In fondo, non è poi così negativo il fatto di essertene dimenticata perché potrai farne tanti altri, senza paura che l’esito sia lo stesso dei precedenti. Bisognerebbe sempre selezionare i propri ricordi.