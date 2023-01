Oroscopo: quale parte del corpo ti attrae di più nel partner?

L’Oroscopo e le Stelle ci conducono in un’indagine divertente e interessante: qual è la parte del corpo che ci colpisce per prima? C’è chi rimane sedotto da uno sguardo, chi da un sorriso e chi invece dalla postura stabile e ferma o dalle braccia possenti di chi si ha di fronte. In base al nostro Segno Zodiacale , cerchiamo di scoprire da che cosa ci sentiamo più attratti.

ARIETE - Non puoi restare indifferente di fronte alle spalle possenti delle persone che incontri perché ti trasmettono un’ideale di forza fisica che ti attrae. Non hai bisogno di protezione perché sai sicuramente difenderti da sola, ma non ti piace l’idea di avere al tuo fianco una persona troppo esile o gracile. Vuoi qualcuno alla pari, con cui poterti confrontare e litigare senza sensi di colpa quando lo desideri.



TORO - Quello che solitamente ti colpisce al primo impatto, quando conosci una nuova persona, non è soltanto il profumo (che comunque senti anche a distanza), ma sono la bocca e il sorriso. Di fronte a delle labbra sensuali o ad un sorriso che illumina il volto, ogni tuo senso ti accende e sarà difficile che rinunci a sedurre chi è riuscito ad affascinarti in questo modo. Le smorfie con le labbra ti fanno impazzire.



GEMELLI - Tu tendi a flirtare con chiunque e sicuramente non abbassi lo sguardo se incontri per strada una persona che rispecchia i tipici canoni di bellezza attuali. Tuttavia, ciò che ti colpisce maggiormente non è un bel viso o un bel corpo, ma alcuni particolari che per altre persone passano inosservati. E così potresti subire il fascino di un naso non regolare o della forma delle orecchie di chi hai di fronte.



CANCRO - Le persone che incontri devono riuscire a farti emozionare e, solitamente, quando questo accade, senti delle sensazioni particolari “a pelle”. Ed è proprio la pelle di chi hai di fronte che ti affascina. Tendi a cercare il contatto fisico per accertarti che sia morbida, liscia, senza troppe rughe o irregolarità. Un bel viso riesce a colpirti più per il suo colore roseo e tenue che per le sue forme morbide.



LEONE - Nonostante tu sia una persona passionale e focosa, non sei superficiale e quel che ti colpisce degli altri è il carattere. Una persona troppo moscia o remissiva non potrebbe affascinarti nemmeno se fosse bellissima. Se proprio devi scegliere la parte del corpo in grado di colpirti a primo impatto, allora scegli i capelli. Puoi essere attratta da una folta chioma così come da una rasatura impeccabile.



VERGINE - L’ordine e la pulizia sempre un posto prioritario nella tua vita ed è fondamentale che le persone che frequenti abbiano cura della propria igiene. Quello che noti come prima cosa sono sicuramente le mani, che devono essere curate, pulite. Non pretendi che tutti abbiano mani affusolate, ma potresti avere dei mancamenti di fronte a dita troppo tozze o ad unghie delle mani troppo lunghe e sporche.



BILANCIA - L’armonia e la bellezza fanno parte della tua natura ed è per questo che le ricerchi ovunque, fuori o dentro di te. Presti sempre attenzione ai dettagli che rendono più belle le persone che hai di fronte. Quel che noti come prima cosa potrebbe essere la forma del viso. Un viso ben delineato, con buone proporzioni tra occhi, naso, bocca, zigomi e mento, non può passare inosservato al tuo sguardo.



SCORPIONE - Che gli occhi siano lo specchio dell’anima, per te non è soltanto un modo di dire. Dagli occhi di una persona, infatti, riesci a scoprire qualsiasi cosa. Non importa il colore perché, ciò che ti colpisce, è la profondità dello sguardo oppure la forma, che può rendere lo sguardo più dolce o più cattivo. Uno sguardo languido è in grado di sedurti più di quanto possa fare qualsiasi altra cosa.



SAGITTARIO - Sei una persona genuina, dai gusti semplici. E sei del parere che le persone allegre e felici abbiano sempre un fascino particolare. Non ti vergogni di ammettere che ciò che ti colpisce maggiormente del corpo del partner o di chi ti piace è il suo fondoschiena (ma anche il seno, se ti piace una donna). Non ti metti problemi nemmeno nel fare apprezzamenti in modo sempre molto diretto e sincero.



CAPRICORNO - Non è facile riuscire a far colpo su di te, anche perché non è tua abitudine darne una dimostrazione plateale. Tu però sai da cosa vieni maggiormente attratta quando conosci una persona: sono i suoi denti. Non importa che siano perfettamente dritti, ma devono essere il più possibile bianchi e resistenti. Del resto, i denti curati sono ben rappresentativi di una persona che si prende cura di sé.



ACQUARIO - Nessuno è in grado di capire realmente i tuoi gusti perché ti son piaciute le persone più diverse tra loro che esistano. Quello che però ti colpisce subito sono le braccia e le gambe. Il tuo occhio cade sempre lì, nelle proporzioni col resto del corpo, nella muscolatura oppure nella presenza o meno di qualche tatuaggio. Hai l’impressione che delle braccia forti e possenti siano capaci di fare di tutto.



PESCI - È abbastanza facile scoprire quale parte ti piace di più del corpo del partner perché il tuo occhio cade sempre lì quando ce n’è la possibilità. Stiamo parlando dei piedi. Quando sei in spiaggia è abbastanza facile notare quelli di chi ti passa vicino. Ti piace che non siano troppo grandi né troppo piccoli. In circostanze normali, ovviamente ti limiti ad osservare la scelta delle scarpe e dei calzini.