L'Oroscopo ti aiuta a comprendere meglio gli altri

La curiosità può spingere tante persone a leggere l’Oroscopo per conoscere gli eventi della giornata, ma ci vorrebbe uno studio troppo accurato per avere delle informazioni utili e sensate.

Bisognerebbe studiare la posizione dei Pianeti della giornata che si vuole esaminare in relazione alla posizione dei Pianeti al momento della propria nascita e sarebbe uno studio molto complesso, che solo un astrologo professionista riuscirebbe a fare in tempi accettabili.



Ma dovrebbe essere un altro lo scopo principale dello studio del proprio Oroscopo: la stesura del Tema Natale (dove vengono rappresentati tutti i Pianeti e le Case Astrologiche all’interno del Cerchio Zodiacale), infatti, aiuta ciascun individuo a scoprire da dove derivano i suoi comportamenti, a scoprire le sue potenzialità oppure i limiti che deve superare per evolvere.

Sicuramente le conoscenze astrologiche possono essere sfruttate anche per studiare l’Oroscopo delle persone che ci stanno vicino, che amiamo, che vorremmo conoscere meglio o con cui collaboriamo. Conoscere il loro Segno Zodiacale a volte può essere fuorviante, ma in tanti casi ci aiuta a porci nel modo migliore nei loro confronti perché ci diano la loro attenzione.

Sapere che qualcuno è del Segno del Toro, per esempio, potrebbe farci pensare di avere davanti una persona calma, pacata, che non ha fretta di raggiungere i propri obiettivi. Se, però, questa persona dovesse avere tanti Pianeti in Ariete nel suo Tema Natale, corriamo il rischio che la lentezza la infastidisca e che desideri tutto e subito, proprio al contrario di quel che accade di solito a chi nasce sotto il Segno del Toro.

Perciò, anche per conoscere meglio gli altri, sarebbe opportuno avere un quadro completo del loro Oroscopo. Anche non conoscendo il loro orario di nascita, è sufficiente la data per vedere in quali Segni sono distribuiti i Pianeti che determinano alcuni aspetti caratteriali.