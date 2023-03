Oroscopo del sesso: come sarà marzo sotto le lenzuola

Venere per la prima metà del mese sarà in Ariete e poi si sposterà in Toro e da lì farà trionfare i sentimenti più sinceri e accenderà nuove fiamme di passione. Lilith continuerà a transitare nel Segno del Leone per tutto il mese. Segno per Segno , scopriamo che c osa hanno in serbo le stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco !

ARIETE - LUI - Approfitta del mese di marzo per darti alla pazza gioia perché, alla fine del mese, Marte entrerà in Cancro e per diverse settimane ti renderà meno attivo sessualmente. Venere nel tuo Segno, nella prima parte del mese, potrebbe addirittura farti innamorare di una donna che farà di tutto per conquistarti e per accontentare ogni tuo desiderio.

LEI - La prima parte del mese, con Venere nel tuo Segno, sarà sicuramente la migliore per innamorarti e per lasciarti travolgere dal sentimento e dalla passione. Marte non farà mancare la voglia di giocare e scherzare col partner, stuzzicandolo con messaggini maliziosi che gli manderai nel corso della giornata. A fine mese la situazione precipiterà.



TORO – LUI - Per sentirti appagato dal punto di vista sentimentale dovrai aspettare la seconda parte del mese, quando Venere sarà nel tuo Segno e ti renderà l’amante più sensuale dello Zodiaco. Fino ad allora, dovrai accontentarti di relazioni clandestine o comunque problematiche e difficili. Lilith ti renderà imprevedibile e a tratti bizzarro sotto le lenzuola.

LEI - Con Venere in Ariete, nella prima parte del mese, farai fatica ad accettare che il partner non voglia rendere pubblica la vostra storia, nonostante tra di voi ci sia un’intimità pazzesca. Con Venere al tuo fianco, dal 17, tutto prenderà una nuova piega e avrai la sensazione che amore e eros possano viaggiare sullo stesso binario. Sei calorosa e paziente.



GEMELLI – LUI - Marte continuerà ad essere il tuo migliore alleato fino al 25 del mese e, dopo di lui, potrai invece contare su Plutone in Acquario per tenere alta la tua libido. Sarà un mese molto soddisfacente dal punto di vista sessuale. Nella prima parte del mese, il tuo desiderio più grande potrebbe essere quello di finire a letto con la tua migliore amica.

LEI - Con Marte nel tuo Segno per quasi tutto il mese, potrai contare su un partner che ti farà sentire pienamente appagata e soddisfatta sotto le lenzuola. Venere, nella prima parte del mese, ti aiuterà a creare una complicità pazzesca con il tuo compagno. Con Venere in Toro, invece, ti potresti invaghire follemente di una persona già impegnata.



CANCRO – LUI - La prima parte del mese, con Venere dissonante, può essere da dimenticare per quel che riguarda la sfera dell’eros. Dal 17, Venere inizierà a riaccendere in te nuovi desideri e nuove speranze amorose, ma per soddisfare le tue voglie più bollenti dovrai aspettare la fine del mese, quando Marte nel tuo Segno ti renderà più focoso e caloroso.

LEI - Con Venere in aspetto dissonante, nella prima parte del mese corri il rischio di perdere tempo con un partner che non saprà farti sentire né amata né desiderata. Poi la situazione migliorerà e gli ultimi giorni del mese saranno indimenticabili. Avrai la possibilità di realizzare i tuoi sogni erotici più segreti insieme ad un partner eccezionale.



LEONE – LUI - Con Venere favorevole, la prima parte del mese sarà sicuramente quella più romantica e soddisfacente anche dal punto di vista sessuale. Poi, qualcosa inizierà ad andar storto nel rapporto con la tua compagna e avrai la sensazione che non ti desideri più come un tempo. Lilith nel tuo Segno, intanto, ti farà compiere delle performances eccellenti.

LEI - Fino al 17 del mese potrai contare su Venere in Ariete per vivere momenti indimenticabili col partner, anche sotto le lenzuola. Poi, con Venere dissonante, qualcosa inizierà ad andar storto e avrai la sensazione che qualcuno ti frequenti solo per vivere la passione del momento, ma senza avere intenzione di costruire una vera storia con te.



VERGINE – LUI - Marte dissonante per gran parte del mese non ti farà sentire particolarmente in forma e saranno tante le giornate in cui, dopo esserti stressato sul lavoro, avrai soltanto voglia di dormire e riposarti, deludendo così la tua compagna. Con Venere in Toro, dal 17, ritroverete un po’ di feeling e riuscirete a parlare tra di voi in modo più sincero.

LEI - Non sarà un mese particolarmente soddisfacente per quel che riguarda la sfera dell’eros. Marte in Gemelli, infatti, ti farà avere a che fare con un amante che non sarà in grado di soddisfare tutte le tue richieste. Anche un tuo ex potrebbe ricontattarti, ma è meglio che aspetti il 17 del mese per incontrare qualcuno di nuovo con cui divertirti.



BILANCIA – LUI - Marte in Gemelli fino al 25 del mese ti aiuterà a superare i problemi che, probabilmente, Venere porterà nella vita di coppia. Il sesso sarà sempre il miglior modo per far pace col partner. Dopo il 25, però, Marte non sarà più favorevole e potresti sentirti a disagio a letto con una donna che non ti farà sentire abbastanza amato, stimato o apprezzato.

LEI - Con Venere in opposizione nella prima parte del mese, non sarà facile trovare nel partner la dolcezza e delicatezza che cerchi. In campo sessuale, però, continuerete a trovare un buon feeling. Dopo il 17, Venere riporterà nella tua vita una persona del passato, che non ti ha mai dimenticato e che desidera avere una nuova possibilità insieme a te.



SCORPIONE – LUI - Marzo non sarà un mese particolarmente effervescente dal punto di vista sessuale e dovrai aspettare l’ingresso di Marte in Cancro, il 25, per sentirti di nuovo follemente attratto da una donna che incarnerà le caratteristiche che ti piacciono di più sia fuori che dentro la camera da letto. Non fingere di non ascoltare le lamentele della tua compagna.

LEI - Nella prima parte del mese, le tue attenzioni potrebbero essere rivolte verso un nuovo collega particolarmente sexy e affascinante. Con l’ingresso di Venere in Toro, il 17, avrai la sensazione di perdere tempo con un partner che non ti darà tutte le conferme e certezze che vorresti sulla vostra relazione. Almeno il sesso, dal 25, sarà superlativo.



SAGITTARIO – LUI - Con Marte dissonante per gran parte del mese, le tue energie saranno decisamente basse, ma Venere potrebbe offrirti ugualmente occasioni interessanti, soprattutto nella prima parte del mese. Se ti senti veramente attratto da una donna, non lasciare che si allontani da te e goditi ogni istante insieme a lei, prima che sia troppo tardi. Sarà bello.

LEI - Non sarà facile soddisfarti sotto le lenzuola perché, con Marte in opposizione, avrai delle pretese assurde da parte del tuo compagno e non riuscirai a capire che in alcuni momenti sarà veramente troppo stanco. Venere in Ariete, nella prima parte del mese, favorisce la nascita di nuove avventure molto promettenti. Sii più accomodante e divertiti.



CAPRICORNO – LUI - Venere in aspetto disarmonico nella prima parte del mese porterà tensioni nella vita di coppia, specialmente se convivi con la tua compagna da poco tempo. Con Venere in Toro, invece, la situazione prenderà una svolta e la sfera dell’eros riuscirà addirittura a colmare eventuali divergenze. A fine mese non ti sentirai particolarmente in forma.

LEI - Se speri che un uomo con cui vai a letto da un po’ di tempo si innamori di te, devi aspettare la seconda metà del mese. Prima, infatti, corri il rischio di farti false aspettative su qualcuno che non ha alcuna intenzione di costruire una relazione matura con te. A fine mese, però, qualcuno potrebbe fare cilecca a letto insieme a te. Sii paziente.



ACQUARIO – LUI - Marte in aspetto favoloso per quasi tutto il mese renderà la tua vita erotica molto appagante e ti farà trascorrere momenti indimenticabili con una donna che accenderà i tuoi bollenti spiriti. Con Venere in Toro nella seconda parte del mese, però, potrebbero sorgere dei problemi dovuti all’eccessiva gelosia da parte di uno dei due. Sii più ragionevole.

LEI - La prima parte del mese sarà decisamente eccitante per quel che riguarda la sfera dell’eros e il partner riuscirà a sedurti e conquistarti con dolci messaggi che ti manderà a tutte le ore del giorno e della notte. Nella seconda parte del mese, invece, le tue aspettative potrebbero essere eccessive e qualcuno potrebbe, di conseguenza, deluderti.



PESCI – LUI - Non sarà facile portare avanti una relazione soddisfacente questo mese perché Marte dissonante porterà continuamente dei problemi tra te e il partner. Soltanto a partire dal 25 avrai la sensazione che la situazione si sia sbloccata e potrai riprendere ad avere dei rapporti eccitanti e appaganti con una compagna veramente speciale e comprensiva.

LEI - Con Marte in aspetto dissonante per gran parte del mese, sarà molto difficile farti sentire appagata e desiderata dal partner e ti sentirai spesso insicura. Venere, nella seconda parte del mese, ti farà vivere con maggior leggerezza qualsiasi problema e le soluzioni arriveranno più rapidamente. A fine mese farai fuochi d’artificio col tuo partner.