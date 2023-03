Astrologia: i benefici della meditazione

Una pratica utile per addestrare la mente o controllare i propri pensieri, ma non solo

Se cerchiamo il termine “meditazione” nei dizionari o nelle enciclopedie, scopriamo che è una pratica con origini molto antiche.

Qualcuno dice che sia utile per addestrare la mente o controllare i propri pensieri, ma nello stato di meditazione profondo che raggiungono alcuni monaci buddisti, non c’è bisogno del controllo perché si raggiunge il silenzio.

Sono stati fatti degli studi neuroscientifici che confermano che la meditazione ha degli effettivi benefici su chi la pratica. Ne proviamo a elencare qualcuno.



1 - Sviluppa la creatività e, anche a lungo termine, sembra che i meditatori siano più creativi di chi rimane schiacciato dallo stress degli eventi quotidiani, senza mai fermarsi ad ascoltare il proprio respiro.



2 - Modifica il battito cardiaco e il processo respiratorio. Il respiro più profondo ossigena meglio il corpo e il cervello. Basta anche un solo minuto di meditazione per trarre grandi benefici. Esiste una tecnica che si chiama OMM – the One Minute Meditation che è stata ideata da Patrizio Paoletti e che spiega come trarre vantaggio dalla meditazione di 1 solo minuto.



3 - Con la meditazione vengono rilasciate endorfine, sostanze prodotte dal cervello che aiutano a ritrovare il buonumore. Vi è una riduzione dell’ansia, della depressione e della rabbia.

4 - Migliora la concentrazione e la produttività. Porta un incremento dell’intelligenza emotiva.

A questo punto, non resta da fare altro che praticare e verificare cosa accade!