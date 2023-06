L'Oroscopo del Sesso di luglio 2023

Come andrà il mese, Segno per Segno, per gli uomini e le donne dello Zodiaco

Marte, invece, resterà in Leone fino al 10 del mese e si sposterà poi nel Segno della Vergine, da dove inizierà a dettare nuove regole di bon ton anche nella sfera dell’eros. Plutone continuerà nel suo viaggio nel Segno del Capricorno. Segno per Segno , scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle per gli uomini e le donne dello Zodiaco .

L'Oroscopo del Sesso è dominato nel mese di luglio da Venere, che continuerà a transitare nel Segno del Leone per tutto il mese e accenderà le passioni più profonde e intense che possano nascere in estate.

ARIETE – LUI - Sulle scie del mese precedente, luglio continuerà a regalarti forti emozioni da vivere con le persone che ami. La sfera dell’eros sarà particolarmente eccitante e Venere metterà al tuo fianco una compagna passionale, pronta a tutto pur di accontentare ogni tua voglia, anche la più folle. Gli impegni di lavoro possono essere rimandati.

LEI - Venere in Leone continuerà ad alimentare una forte passione, che viaggerà di pari passo ad un sentimento destinato a crescere nel tempo. Non avresti mai pensato di poterti innamorare così intensamente di una persona con cui hai anche un’intesa sessuale meravigliosa. È il mese giusto per sperimentare qualcosa di nuovo e di piccante insieme.



TORO – LUI - Finalmente, con l’ingresso di Marte in Vergine, arriva una piccola ripresa anche per te. Recupererai energia fisica e anche la tua vita sessuale trarrà vantaggio da questa rinnovata vitalità. Tuttavia, non è detto che ad una forte complicità erotica corrisponda un’intesa sentimentale altrettanto forte. Sarebbe meglio che fossi chiaro fin dal principio.

LEI - Venere in aspetto dissonante continuerà a renderti abbastanza delusa dal punto di vista sentimentale. Tuttavia, con Marte in Vergine dal giorno 10, avrai ottime possibilità di incontrare un uomo con cui vivere un’avventura erotica veramente effervescente. Lasciati stuzzicare dalle sue parole. Plutone favorirà anche piccole e innocenti trasgressioni.

GEMELLI – LUI - Se vuoi divertiti spensieratamente e vivere nuove avventure senza fare progetti per il futuro, approfitta dei primi dieci giorni del mese perché, poi, Marte in Vergine farà calare a picco le tue energie e ti mancheranno le forze per le performances erotiche a cui sei abituato. I problemi familiari e lavorativi assorbiranno completamente il tuo tempo, e non solo.

LEI - Con Venere in Leone, hai voglia di svagarti e divertirti, incontrando anche eventuali partner che hai conosciuto sui Social Network. Con l’ingresso di Marte in Vergine, però, potresti restare delusa proprio dall’incontro con uno di loro. Le tue aspettative non saranno assolutamente soddisfatte, sotto nessun punto di vista. Avanti il prossimo?



CANCRO – LUI - Non riesci a vivere l’eros senza essere almeno parzialmente coinvolto anche emotivamente. Sentirai il bisogno di trovare una compagna che ti faccia sentire desiderato non solo per il tuo aspetto fisico, ma anche per la tua personalità e per quello che potresti offrire alla coppia. Sei sicuro che così il sesso sia abbastanza stimolante? Pensaci.

LEI - La tua gelosia potrebbe portare un po’ di brio nella vita di coppia, facendoti riscoprire una buona intesa erotica insieme al partner. La situazione si farà più interessante quando Marte entrerà in Vergine perché ti renderà più spensierata e meno possessiva col tuo compagno. Per divertirvi insieme, dovete imparare a fidarvi l’uno dell’altra.



LEONE – LUI - Anche se Marte abbandonerà il tuo Segno dopo i primi dieci giorni del mese, tu continuerai a vivere dei momenti indimenticabili sia nella sfera sessuale che in quella sentimentale. Era da tanto tempo che non ti sentivi così attratto da una donna e ora ce l’hai tra le tue braccia, nel tuo letto. Come vedi, i sogni si trasformano in realtà.

LEI - Luglio sarà un mese molto soddisfacente dal punto di vista sentimentale e sessuale. L’intesa col tuo compagno continuerà a crescere e, anche se sei single, incontrerai sicuramente un amante focoso e gentile, che ti condurrà con molta naturalezza all’apice del piacere. Sii grata per i momenti fortunati e magici che ti sta regalando la vita.

VERGINE – LUI - Finalmente, il 10 del mese, Marte arriva nel tuo Segno e porta una ventata di aria bollente nella sfera dell’eros. Ti aspettano notti di passione indimenticabili con una compagna che ti saprà sedurre non solo col suo corpo, ma anche con la sua mente. Venere favorisce anche eventuali relazioni clandestine. Occorre tanta prudenza!

LEI - Venere in Leone continuerà a farti invaghire di persone misteriose, enigmatiche e molto spesso già impegnate. Marte nel tuo Segno, dal giorno 10, farà trionfare la passione, ma è importante che tu non ti illuda che qualcuno lasci la sua moglie o la sua famiglia per te. Se lo desideri, goditi i momenti dell’eros senza troppe aspettative.



BILANCIA – LUI - Con Venere in Leone, il tuo sogno erotico più grande continuerà ad essere quello di andare a letto con la tua migliore amica. Se le condizioni sono favorevoli, dovresti veramente provarci perché potrebbe essere più eccitante e gratificante di quanto entrambi possiate immaginare. La complicità, infatti, sta alla base di qualsiasi piacere.

LEI - Sembra che tu stia vivendo delle relazioni non ben definite. Non sei fidanzata, ma non sei nemmeno libera e ti senti condizionata dalla presenza di qualcuno con cui ti vedi saltuariamente. Se la vostra intesa sessuale è incredibile, vale la pena di portare avanti questa situazione. In alternativa, chiudi le porte e osserva cosa si nasconde dietro al portone.



SCORPIONE – LUI - Venere ti darà del filo da torcere per tutto il mese e anche Marte, fino al 10, non ti offrirà grandi opportunità per vivere la tua sessualità con l’intensità che vorresti. Probabilmente stai frequentando una persona che, per quanto possa essere esteticamente bella, non ha fatto scoccare in te la scintilla dell’attrazione. Non negare che sia così.

LEI - Luglio non sarà il mese più soddisfacente dell’anno dal punto di vista sentimentale o sessuale. Venere ti farà perdere la testa per uomini che non dimostreranno di avere un grande interesse per te. Non avvilirti e ricordati che sei unica e speciale. Impara ad amarti e ad attrarre uomini che risuonino con il tuo animo, i tuoi desideri e i tuoi sogni.



SAGITTARIO – LUI - Venere farà di tutto per rendere il mese di luglio appagante dal punto di vista sessuale, ma a partire dal giorno 10 dovrai fare i conti con il transito dissonante di Marte e un inaspettato calo della tua libido. Probabilmente continuerai a stare insieme alla tua compagna, ma non vi sentirete particolarmente uniti e forti sotto le lenzuola.

LEI - Con Venere favorevole per tutto il mese, la vita di coppia sembra essere al riparo dalle intemperie astrologiche che arriveranno dopo il 10, quando Marte diverrà dissonante nei tuoi confronti. Il rischio è che il partner ti deluda o faccia cilecca sotto le lenzuola, ma se siete una coppia affiatata potete sicuramente andare oltre queste difficoltà.



CAPRICORNO – LUI - Stai attendendo trepidamente l’ingresso di Marte nel Segno della Vergine perché sai che porterà un po’ di aria nuova nella sfera dell’eros. Ti ritroverai al fianco di una donna, probabilmente straniera, che incarnerà tutti gli ideali che hai sempre cercato nelle tue amanti. Con la complicità di Plutone, potrete vivere notti indimenticabili e inimitabili.

LEI - Marte in Vergine, dopo i primi giorni nel mese, porterà nella tua vita un uomo che saprà esaudire tutti i tuoi desideri in materia erotica. Ti sentirai fortemente desiderata e le tue lusinghe terranno accesa in te la fiammella della passione, anche quando non sarai in sua compagnia. Butta via le tue inibizioni e goditi con gioia i tuoi momenti di piacere.



ACQUARIO – LUI - Il fatto che Marte questo mese ti liberi dal suo aspetto dissonante non significa che tu ritroverai il feeling giusto con la tua compagna o amante di sempre. Venere, infatti, continuerà a portare malintesi e fraintendimenti che ti faranno passare la voglia di avvicinarti fisicamente a chi non ti fa sentire amato e apprezzato come uomo.

LEI - L’inizio del mese non sarà particolarmente eccitante dal punto di vista sessuale, ma con l’ingresso di Marte in Vergine, un uomo del passato potrebbe ritornare nella tua vita. Non intendi avere una relazione con lui, ma se avete sempre avuto una buona intesa erotica, non ti tirerai indietro di fronte alle sue insistenti avances. Vi divertirete.



PESCI – LUI - Lo stress del lavoro si farà sentire sempre più intensamente e l’ingresso di Marte in Vergine segnerà un vero e proprio momento di stallo per te. Non te la sentirai di frequentare nuove donne perché ti mancheranno proprio le forze fisiche. Se sei impegnato, la tua donna ti comprenderà e cercherà di coccolarti con tanta dolcezza.

LEI - Con Marte in Vergine dal 10 del mese, il rischio che qualcuno ti deluda sotto le lenzuola è alto. Tuttavia, tu sei una persona ottimista e non ci penserai tanto prima di concedergli una seconda o una terza possibilità. Con Venere in Leone, le situazioni più maliziose e intriganti si creeranno con un collega, nei locali del vostro ufficio.