Ghost of Yotei si mostra: la nuova esclusiva PlayStation arriva a ottobre

Il viaggio di Atsu nella regione di Ezo (l'odierna Hokkaido) partirà dunque come la più classica delle storie di vendetta, ma si evolverà in un cammino in cui alleanze e legami renderanno la sua missione molto più significativa: così, la guerriera dovrà esplorare il mondo aperto in cerca dei sei antagonisti (la Serpe, l’Oni, la Kitsune, il Ragno, il Drago e Lord Saito), scegliendo in che ordine affrontarli e addentrandosi in nuove aree del mondo per incontrare nuovi sensei in grado di insegnarle nuove abilità o come usare particolari armi.