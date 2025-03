Grand Theft Auto 6 e la data "fantasma": Take-Two spiega le sue strategie

Di certo, il fatto che Grand Theft Auto 6 non abbia ancora una finestra di lancio ben definita sta costringendo molti dei produttori di videogiochi a rimandare l'annuncio delle date di uscita dei propri prodotti per evitare di ritrovarsi a combattere contro uno dei titoli più attesi della storia. "I videogiochi di Rockstar sottraggono sempre un'enormità di denaro e, cosa ancor più rilevante, di tempo dal mercato", avrebbe dichiarato il responsabile di uno degli editori più importanti al mondo in un report pubblicato da The Game Business. "Non vogliamo trovarci in quella situazione e stiamo preparando diverse strategie per i nostri titoli."