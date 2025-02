Grand Theft Auto 6 non tarderà: Take-Two Interactive punta all'autunno per il suo videogioco

Zelnick ha ribadito così le dichiarazioni già condivise qualche tempo fa, quando aveva confermato che il progetto di Rockstar Games sarebbe arrivato in autunno. Per Take-Two Interactive, GTA 6 è solo uno (anche se certamente il più importante) dei videogiochi previsti per il 2025: se da pochi giorni, infatti, il colosso ha lanciato sul mercato Sid Meier's Civilization VII, settimo capitolo della serie strategica dello studio Firaxis, nelle prossime settimane sarà il turno di PGA Tour 2K25 (28 febbraio), WWE 2K25 (14 marzo), Mafia: The Old Country (estate) e Borderlands 4 (fine anno).