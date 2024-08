Grand Theft Auto VI non tarderà: Take-Two conferma l'uscita nel 2025

Lo sviluppo del progetto è già stato concluso nei mesi scorsi: l'erede di Grand Theft Auto V è stato completato da mesi e il team è attualmente al lavoro sul processo di rifinitura e testing, necessario per mettere a punto l'esperienza di gioco così da presentarsi sul mercato in una veste impeccabile, come da tradizione dei progetti targati Rockstar Games. Non a caso, la software house ha preteso che tutti i dipendenti tornassero permanentemente in ufficio per quest'ultima fase, revocando la possibilità di lavorare da remoto e obbligando i dipendenti a lavorare direttamente in una delle sedi di Rockstar per quella che è certamente la "parte più importante" dello sviluppo.