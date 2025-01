Grand Theft Auto 6: incassi per oltre 3 miliardi di dollari nel primo anno di vita, secondo gli analisti

L'attesa nei confronti di questo nuovo progetto dello studio americano è tale che permetterebbe all'avventura dei due protagonisti, i criminali Jason e Lucia, di superare ogni traguardo raggiunto in passato nel settore dei videogiochi (e non solo): molti sviluppatori e produttori di videogiochi stanno aspettando di scoprire la data di lancio finale di GTA 6 per evitare un confronto diretto con quello che è il titolo più ambito dell'anno, e l'assenza di una data concreta per molte delle uscite in programma per il 2025 non è certamente un caso.