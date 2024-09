PlayStation 5 Pro è realtà: ecco la nuova console di Sony

Al lancio sul mercato, Sony promette la presenza di alcuni giochi che si aggiorneranno gratuitamente per sfruttare al meglio le potenzialità della nuova console: tra questi, ci sarà spazio per esclusive del calibro di The Last of Us: Parte 2 Remastered, Demon's Souls Remake, Ratchet & Clank: Rift Apart, Marvel's Spider-Man 2, Gran Turismo 7, Horizon: Forbidden West, ma anche per produzioni di terze parti come Alan Wake 2, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy VII Rebirth, Hogwarts Legacy, The Crew Motorfest e The First Descendant. Non mancheranno titoli inediti come Assassin's Creed Shadows, che supporteranno la nuova console al lancio.