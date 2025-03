Assassin's Creed Shadows, due destini intrecciati nel cuore del Giappone feudale

Se la prima è indispensabile per infiltrarsi senza far rumore, per scalare torri o assassinare i bersagli in modo rapido e indolore, il possente samurai è una scelta obbligata quando il numero di nemici è talmente soverchiante da rendere impossibile un approccio furtivo, anche a costo di dover sacrificare qualcosa in termini di esplorazione (visto che, da buon samurai, Yasuke non è in grado né di appendersi come Naoe, né di sfruttare il rampino, né tantomeno di scalare punti elevati come la più agile shinobi). Coloro interessati a sperimentare entrambi gli stili di gioco non devono temere, perché il gioco consente di aumentare il livello di entrambi e sfruttare dei punti abilità separati per sbloccare nuovi talenti e maestrie in battaglia, senza paura di dover ripetere le stesse attività con due personaggi per poter restare al passo del protagonista preferito.