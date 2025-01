Ubisoft in declino: futuro incerto, rinviato il lancio di Assassin's Creed Shadows

Per Ubisoft si tratta di una scelta sofferta ma importante, specialmente se si considera la concorrenza spietata che Assassin's Creed Shadows avrebbe dovuto affrontare a febbraio: il prossimo mese, infatti, arriveranno giochi come Kingdom Come: Deliverance II, Sid Meier's Civilization VII, Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii e Monster Hunter Wilds, e non è da escludere che la scelta di rinviare il progetto sia anche di natura "strategica" al fine di risultare più appetibile agli occhi di potenziali acquirenti e di trarre il massimo in termini di vendite. Arrivando un mese più tardi e in un periodo certamente meno denso di uscite di rilievo, Ubisoft spera di poter attirare sul suo pezzo da novanta le attenzioni del mondo dei videogiochi, così da vendere il maggior numero di copie possibili in tempo per la chiusura dell'anno fiscale 2024/25.