The Elder Scrolls IV: il gioco di ruolo torna con Oblivion Remastered

Per quanto riguarda Microsoft, si tratta dell'ennesimo pezzo da novanta lanciato in un anno che si prospetta davvero incredibile per la sua divisione specializzata nei videogiochi, Xbox: oltre ad Avowed, il gioco di ruolo di Obsidian Entertainment lanciato a febbraio, la casa di Redmond ha celebrato pochi giorni fa l'esordio di South of Midnight (creato dai canadesi di Compulsion Games) e si prepara ad accogliere uno dei titoli più attesi dell'anno, Doom: The Dark Ages (in uscita il 15 maggio), per poi arrivare a fine anno con Ninja Gaiden 4, The Outer Worlds 2 e probabilmente qualche altra piccola sorpresa che sarà svelata in estate.