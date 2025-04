Doom: The Dark Ages infiamma l'evento WrestleMania

È arrivato durante l'evento WrestleMania 41 di Paradise, in Nevada, un filmato inedito per Doom: The Dark Ages, lo sparatutto sviluppato da id Software che vedrà un'ambientazione inedita e decisamente accattivante per la saga di Bethesda: il nuovo filmato ha presentato un assaggio della storia e nuove sequenze di gioco per scoprire le minacce che il protagonista Doom Slayer dovrà affrontare in quest'avventura.