Dal nuovo Doom al ritorno di Ninja Gaiden: le novità dell'evento Xbox Developer Direct

Non c'è stato solo Ninja Gaiden a intrattenere coloro che speravano in un anno decisivo per Xbox: la casa di Redmond ha colto l'occasione per presentare due titoli first-party come South of Midnight e Doom: The Dark Ages, in uscita rispettivamente ad aprile e a maggio su PC e console Xbox (con disponibilità su Game Pass sin dal giorno di lancio), e mostrare i frutti della collaborazione con Sandfall Interactive per il gioco di ruolo Clair Obscur: Expedition 33.