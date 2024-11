Xbox a tutto "cloud": Microsoft espande il suo ecosistema di gioco in streaming

L'azienda americana ha confermato il supporto ai più recenti dispositivi toccati dal servizio, come le smart TV di Samsung, i dispositivi Fire TV di Amazon e i visori Quest di Meta, ma all'occorrenza è sufficiente utilizzare un browser internet per giocare su smartphone, tablet e anche i PC più datati. È lecito credere che questa prima selezione proposta da Xbox e Microsoft sia un tentativo di mettere alla prova l'ecosistema di gioco in streaming in attesa di una completa espansione nel servizio, che nel corso del 2025 dovrebbe permettere di giocare a qualsiasi titoli lanciato su Xbox direttamente via cloud.