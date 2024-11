Xbox: Microsoft scettica su una possibile rivale di PS5 Pro, ma "ci saranno altre console in futuro"

"Per conquistare nuovi giocatori, dobbiamo essere innovativi e adottare nuovi modelli di business, nuovi dispositivi e modi diversi per accedere ai giochi. Non è creando una console da 1.000 dollari che faremo crescere il mercato", ha dichiarato lo stesso Spencer in un'intervista a Bloomberg, in cui il leader di Microsoft Gaming sottolineava come l'afflusso più grande di nuovi utenti Xbox sia arrivato proprio in seguito alla scelta di espandersi verso la scena PC e mobile. "Continueremo sicuramente a produrre console in futuro, oltre ad altri dispositivi", ha concluso Spencer, riferendosi verosimilmente sia al modello Xbox portatile sulla falsariga Nintendo Switch, sia alla periferica studiata per lo streaming via cloud.