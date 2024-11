Death Stranding: il videogioco di Hideo Kojima festeggia 5 anni con il lancio su Xbox

"Sono lieto di annunciare che la Director's Cut di Death Stranding è disponibile per i giocatori Xbox", afferma il leggendario game designer Hideo Kojima. "Ringrazio i fan che si sono connessi con noi, così come tutti i membri della comunità Xbox che hanno atteso con pazienza questo momento. Kojima Productions continuerà a connettere sempre più giocatori in tutto il mondo, quindi vi invitiamo a restare sintonizzati". La "connessione" di cui parla Kojima, ovviamente, è un riferimento alle azioni del protagonista Sam nel gioco per riunire la sua nazione in seguito a una catastrofe nota appunto con il nome di "Death Stranding", ma anche un modo per suggerire che la saga potrebbe arrivare in futuro su altri lidi.