Death Stranding diventa tascabile: il capolavoro di Hideo Kojima arriva su dispositivi mobile

La versione per smartphone, annunciata durante l'ultimo evento di Apple, arriverà in esclusiva su iPhone 15 Pro il 30 gennaio insieme alle versioni iPad e Mac .

L'epopea distopica negli Stati Disuniti d'America, una versione alternativa degli Stati Uniti che ha dovuto affrontare le conseguenze di un terribile cataclisma noto col nome di "Death Stranding", arriverà dunque anche in formato tascabile grazie agli sforzi dello studio giapponese.

Kojima Productions ha infatti lavorato per trasformare il videogame e il suo enorme mondo esplorabile in un'avventura fruibile anche su schermi più compatti come quelli di iPhone e iPad, offrendo un nuovo sistema di controllo che si adatta alle peculiarità dei dispositivi mobile e tutti i contenuti della versione Director's Cut, già proposta a suo tempo su PC e console PlayStation. Vista la potenza richiesta a gestire il mondo creato da Kojima e il suo studio, la versione iPhone di Death Stranding sarà compatibile solo con il più recente modello 15 Pro, un po' come già successo nel caso di Resident Evil 4 Remake.

L'arrivo di Death Stranding su dispositivi della casa di Cupertino, inclusa la versione mobile per iPad e quella per computer Mac dotati di processore M, rappresenta un ulteriore tentativo di Apple di abbracciare il mondo del gaming dopo aver già tentato, a suo tempo, di creare una piattaforma specializzata con Apple Arcade. Resta da capire se, oltre al già annunciato Assassin's Creed Mirage, altri giochi di rilievo arriveranno sullo smartphone top di gamma in futuro, o se toccherà attendere l'arrivo del processore A17 Pro di iPhone 15 Pro su altri dispositivi Apple per contare su una diffusione più capillare dei videogame tripla-A sul mercato mobile.