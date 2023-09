Apple punta sui giochi: Assassin's Creed e Resident Evil arrivano su iPhone

L'azienda ha svelato che il nuovo iPhone 15 Pro sarà supportato da giochi come Assassin's Creed e Resident Evil , che debutteranno in una versione nativa per il sistema operativo iOS 17 .

Il mercato mobile è cruciale per il futuro dei videogiochi: ne è consapevole Apple , che in occasione dell'evento di presentazione dei nuovi iPhone ha annunciato iniziative importanti per rendere il suo smartphone uno dei dispositivi più potenti (e appetibili) in ambito gaming.

La nuova gamma di iPhone, presentata in occasione dell'evento "Wonderlust", ha portato con sé alcune novità interessanti per il mondo dei videogiochi su mobile, grazie agli sforzi della casa di Cupertino di espandere i suoi orizzonti accogliendo sempre più produzioni "tripla-A".

Così, dopo l'annuncio della versione Mac di Death Stranding di qualche mese fa, Apple ha svelato che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max supporteranno nativamente giochi del calibro di Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village e l'imminente Assassin's Creed Mirage, in uscita il 5 ottobre. La versione per mobile sarà creata da Ubisoft appositamente per iOS 17 e sfrutterà i nuovi processori e chip grafici proposti da Apple per fornire un'esperienza paragonabile a quella su PC e console.

Lo stesso Death Stranding, già annunciato da Kojima Productions all'evento WWDC23 dello scorso giugno, sarà lanciato su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max in una versione nativa per i dispositivi mobile dell'azienda americana: sarà uno dei primi giochi "tripla-A" a mettere in mostra gli evidenti passi in avanti di iPhone e iOS in termini di prestazioni, con Apple che ha stuzzicato gli appassionati di videogame confermando l'introduzione di tecnologie come il Ray Tracing anche sui suoi dispositivi.

È la prima volta in cui uno smartphone della mela morsicata si trova a ospitare produzioni così imponenti, nate originariamente su PC o console, in una versione nativa per il sistema operativo mobile: in passato, infatti, Apple ha sfruttato il cloud gaming per offrire accesso a giochi più esigenti dal punto di vista tecnico, mentre altre aziende (come la stessa Ubisoft, con l'imminente versione mobile di Assassin's Creed intitolato "Jade") si sono limitate a creare delle versioni ad hoc ridimensionate dal punto di vista tecnico e contenutistico.

Sarà interessante capire che impatto avranno giochi come Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village sull'autonomia di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: la casa di Cupertino promette prestazioni importanti con il chipset A17 Pro, al cui interno si trova una GPU più veloce del 20% rispetto al modello procedente e caratterizzata da un design a 6-core, che dovrebbe massimizzare l'efficienza dal punto di vista dei consumi e garantire una potenza di calcolo tale da non far notare differenze dal punto di vista grafico.

IGN

Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village e Death Stranding arriveranno sulla gamma iPhone 15 Pro, mentre Assassin's Creed Mirage debutterà in formato nativo per mobile solo nel 2024: l'avventura open-world di Ubisoft, disponibile tra poche settimane su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, potrebbe arrivare sui "melafonini" dopo un'attesa di tre o quattro mesi dal lancio sulle principali piattaforme.