È un Tim Cook particolarmente orgoglioso quello che ha ricevuto la laurea honoris causa in Innovation and International Management presso l'Università Federico II di Napoli : l'amministratore delegato di Apple , in visita alla città per accettare il prestigioso riconoscimento dal rettore Matteo Lorito , ha speso parole d'elogio per il capoluogo campano sottolineando la scelta d'inaugurare la prima Apple Academy europea proprio nella città partenopea.

"È un onore ricevere questo riconoscimento da un'istituzione con una storia così illustre", afferma Tim Cook riferendosi all'ateneo napoletano, che come ribadito dal CEO di "ha istruito alcune tra le menti più brillanti per quasi ottocento anni".

Con queste parole, il leader di uno dei principali colossi della Silicon Valley ha ricevuto la laurea honoris causa all'Università Federico II, occasione importantissima per

ribadire il suo apprezzamento per la città di Napoli e la collaborazione strategica che ha portato alla nascita della prima accademia del vecchio continente

l'Academy ha aiutato quasi 2mila studenti provenienti da 77 paesi diversi a costruire le proprie app e a dar vita alle proprie idee"

. "Apprezziamo molto la nostra partnership che ha portato alla nascita della prima Academy europea di ", afferma Cook durante la sua lectio magistralis. "Nei sei anni trascorsi dall'inizio di questo programma,

Cook, che è atterrato a Napoli la sera prima con un volo privato, ha raggiunto la chiesa

Sant'Aspreno ai Crociferi

Jago

per visitare lo studio dello scultore, da cui ha pubblicato una foto condivisa sul proprio profilo Twitter. "Ispirato dagli artisti del passato, Jago usa la tecnologia per creare capolavori per le generazioni a venire".

L'amministratore delegato ha ribadito durante la sua visita all'Università di come

Napoli sia stato sempre un luogo ricco di talenti

una mossa decisamente naturale per l'azienda

, e la scelta di creare qui la prima accademia europea sia stata. "L'innovazione non è facile", afferma l'amministratore delegato di , "ma lavoriamo con persone sempre pronte a sfidarsi sugli obiettivi più ambiziosi".

Il leader del gruppo, che ha recentemente la nuova gamma di dispositivi iPhone,

ha parlato anche del periodo storico cruciale che stiamo vivendo

tutela della privacy

cambiamento climatico

San Giovanni a Teduccio

Lisa Jackson

("È un momento in cui la promessa e il potenziale dell'innovazione crescono più rapidamente che mai", ha affermato in merito) e dell'importanza di aspetti come la("Cerchiamo di innovare per offrire alle persone un maggior controllo sulle loro informazioni personali", confida Cook) e il("Le conseguenze del cambiamento climatico sono impossibili da ignorare, e noi siamo determinati a fare la nostra parte", ha ribadito), prima di raggiungerein compagnia della vicepresidente diper visitare l'accademia e incontrare i suoi studenti.