Apple rinnova il suo impegno nella Developer Academy di Napoli: nuovi investimenti fino al 2025

Apple sceglie di investire ancora nella Developer Academy di Napoli , fondata nel 2016 per formare migliaia di studenti europei a lavorare nel mondo delle app compatibili con i sistemi operativi dell’azienda – che sostiene oltre 1,7 milioni di posti di lavoro in tutta Europa . In collaborazione con l'Università Federico II, Apple estende i programmi dell'Academy fino al 2025 e lancia un nuovo piano di risorse per gli ex studenti che permetterà di avere maggiori opportunità per costruire e sviluppare le loro iniziative imprenditoriali.

“In Apple crediamo che l'istruzione sia un potente strumento di miglioramento per le comunità, in grado di creare nuovi percorsi verso l'innovazione e lo sviluppo economico", ha dichiarato Lisa Jackson, vicepresidente di Apple per l'ambiente, le politiche e le iniziative sociali. "Siamo molto orgogliosi di estendere l'investimento di Apple a Napoli, promuovendo per i giovani della regione e di tutta Europa nuove opportunità di sviluppare competenze fondamentali che permetteranno loro di costruire una carriera nel vivace ecosistema delle app iOS”.

Il percorso della Apple Developer Academy comprende competenze professionali, programmazione, design e marketing ma non solo: gli studenti hanno la possibilità di frequentare i corsi introduttivi Foundation, pensati per gli studenti che sono interessati ad acquisire una maggiore conoscenza della programmazione, fornendo competenze di base e un ingresso verso ulteriori opportunità nel settore o verso l'Academy. Inoltre, l’Academy supporta tutti gli studenti nel loro percorso di carriera una volta completati gli studi, permettendo di intraprendere carriere di successo non soltanto in Italia.

La classe 2021 dell'Academy inizia i corsi oggi 27 settembre, ed è composta da studenti provenienti da quasi venti nazioni nel mondo, tutti venuti per imparare, collaborare e innovare.

