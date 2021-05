Roma: ecco il nuovo Apple Store di Via del Corso, tra affreschi, scaloni in marmo e opere d'arte

Dopo le anticipazioni di qualche giorno fa, il nuovo Apple Store di Via del Corso è finalmente realtà: la città di Roma ospita il diciassettesimo negozio dell'azienda nel Bel paese, che rappresenta uno dei progetti di restauro più ambiziosi e importanti realizzato dalla casa di Cupertino nel territorio nazionale. Apple Via del Corso, aperto ufficialmente a partire da oggi, permetterà ai clienti di accedere in totale sicurezza grazie a un servizio di prenotazione online e le stesse, considerevoli misure di tutela della salute in atto negli altri store di tutto il mondo.

Il nuovo negozio ha visto Apple riportare all'antico splendore lo storico Palazzo Marignoli, un progetto che vuole rendere omaggio alla tradizione storico-culturale di Roma in quello che, a detta della stessa azienda statunitense, rappresenta uno dei progetti di restauro più imponenti mai affrontati. L'edificio, costruito nel 1873 dal noto architetto Salvatore Bianchi, fu ristrutturato dall'architetto Giulio Podesti ed è stato a lungo la residenza del marchese Filippo Marignoli.

Lo stesso palazzo ha in seguito ospitato uno dei luoghi di ritrovo culturale più importanti della capitale, Caffè Aragno: le opere d'arte presenti al suo interno sono state restaurate da Apple e reintegrate all'interno del negozio da Apple e un team di restauratori locali al fine di seguire il progetto dello studio Norman Foster e dar vita a una combinazione bilanciata di elementi architettonici storici e contemporanei. Pannelli di graffiti creati dal pittore italiano Afro Basaldella nel 1950 sono stati scoperti durante la restaurazione e splendono di nuova luce insieme a opere come L'Alba di Fabio Cipolla e Il Crepuscolo di Ettore Ballerini, due grandi dipinti sul soffitto risalenti ai primi del 1900, ora perfettamente integrati nell'edificio.

Il risultato finale, mostratoci da Apple in occasione di un evento online, è spettacolare: Palazzo Marignoli, ora completamente restaurato, offre ampie sale (con soffitti alti circa sei metri), finestre a tutt'altezza e un mix di materiali (marmo, bronzo e stucchi) che si alternano all'immancabile tecnologia marchio di fabbrica dell'azienda, come l'antico lucernario che il colosso di Cupertino ha trasformato in una vera e propria meridiana composta da luci led.

IGN

Oltre quattromila ore di lavoro hanno permesso all'azienda di trasformare l'edificio e persino gli esterni, con un'elegantissima corte caratterizzata da alberi di canfora che vogliono omaggiare lo storico monastero di Santa Maria Maddalena delle Convertite: l'impegno "green" da parte di Apple continua anche al primo piano del Palazzo Marignoli, con le quattro porte che danno accesso alla terrazza esterna adornate ora con ulivi e piante di gelsomino ispirandosi alla tradizione delle terrazze romane.

Lo splendido scalone marmoreo, risalente al 1888 e completamente restaurato con marmo di Carrara, conduce all'affascinante Galleria che porta ai numerosi ambienti realizzati per soddisfare qualsiasi esigenza, dalla Boardroom creata per gli appuntamenti business delle piccole e medie aziende, fino al Genius Bar in cui sarà possibile ricevere assistenza sui prodotti Apple. La sala da ballo è stata convertita in un Forum, luogo destinato alle consuete sessioni Today at Apple, tra cui spicca una vera e propria novità: Made in Rome.

IGN

Si tratta del primo programma Today at Apple pensato per fornire alla nuova generazione di giovani romani ispirazione, competenze e strumenti per esplorare le loro passioni, un programma creato da Apple con la collaborazione di oltre 40 artisti locali che operano nei campi della musica, dell'arte e del design, oltre a content creator e video maker: lo scopo è di sostenere le comunità locali della città nei mesi a venire, e di ospitare sessioni in presenza una volta che la situazione pandemica globale lo consentirà.

"Non vediamo l'ora di iniziare un nuovo capitolo a Roma con l'apertura di Apple Via del Corso", ha dichiarato Deirdre O'Brien, Senior Vice President Retail + People di Apple. "Il nuovo negozio rappresenta una celebrazione dell’unicità della storia artistica e culturale di Roma; speriamo di ispirare la creatività della comunità locale con il nostro programma Made in Rome e con le future sessioni di Today at Apple".

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!