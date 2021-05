Roma: tutto pronto per l'apertura del nuovo negozio Apple di Via del Corso, ecco le prime foto

È una Via del Corso diversa quella che, da stamattina, ha accolto gli abitanti di Roma : le vetrine del negozio Apple in arrivo nella capitale hanno infatti sfoggiato una rivisitazione dello storico logo con la mela morsicata della casa di Cupertino e un claim ispirato alla tradizione culturale della Città Eterna, " Creativi dentro ", in vista dell'ormai imminente apertura.

Come spiegatoci dall'azienda, la campagna vuole rendere omaggio alla tradizione artistica e creativa di Roma puntando sul marmo come elemento simbolico del nuovo store: un richiamo alla pietra che architetti e scultori della capitale (e non solo) hanno sfruttato per secoli per dar libero sfogo al proprio talento e creare dei capolavori intramontabili.

Il marmo di Carrara, pietra predominante nel negozio di Via del Corso, viene così utilizzato per "decorare" il logo di Apple ed è impreziosito con i sei colori della prima, storica mela, che va così a riempire in modo dinamico ed estroso una delle sue venature.

IGN

L'azienda ci spiega che la scelta di questi elementi vuole simboleggiare come lo store di Via del Corso voglia rappresentare la perfetta unione tra il DNA creativo di Apple e l’anima culturale di Roma. "Creativi dentro" è anche un appello a incontrare i Creativi Apple, figure professionali versate nelle arti (musica, illustrazione, fotografia, video) che si metteranno a disposizione per consigliare ai clienti i mezzi più adatti per dar vita ai loro progetti.

IGN

Un programma, come confermato da Apple, che sarà disponibile gratuitamente per tutti principalmente tramite il servizio online Today at Apple e, una volta che la situazione pandemica lo consentirà, attraverso un ricco programma di eventi in presenza.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!