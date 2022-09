Da iPhone 14 Pro Max ad ASUS ROG Phone 6: i migliori smartphone per giocare

anche dai grandi protagonisti dell'industria, e non sorprende che aziende del calibro di Activision Blizzard puntino sempre di più super creare esperienze ad hoc, come la versione mobile di Call of Duty e relativo spin-off Warzone, per gli amanti dei battle royale

Con una varietà pressoché infinita di smartphone e videogiochi sempre più esigenti, però, diventa difficile scegliere il prodotto giusto per poter giocare alla grande a titoli del calibro di Fortnite, Call of Duty: Mobile, Apex Legends Mobile e Genshin Impact.

Tgcom24 e Mastergame hanno scelto per voi alcuni tra i migliori smartphone per giocare alla grande su Android e iOS

, prendendo in considerazione sia le soluzioni specifiche per gaming che quegli smartphone mainstream in grado di permettere agli utenti di godersi una grafica più dettagliata e un'esperienza di gioco più fluida grazie alle elevate frequenze di aggiornamento dei più moderni display.

APPLE IPHONE 14 PRO MAX

iPhone 14 Pro

Dynamic Island

- L'ultimo smartphone della casa di Cupertino è appena arrivato sul mercato, ma ha già attirato attorno a sé l'attenzione degli appassionati di tecnologia (e non) grazie a una serie di innovazioni proposte da Apple.in particolare, grazie alla sua intrigante, promette di stravolgere il modo d'interagire con lo smartphone con il suo sistema di notifiche decisamente fuori dagli schemi, un miglioramento considerevole al sistema di fotocamere e, aspetto da non sottovalutare, un'autonomia ancora più elevata.

È la versione

iPhone 14 Pro Max

Apple Arcade

display OLED da 6.7 pollici

Super Retina XDR

risoluzione di 2796×1290 pixel

460 pixel per pollice

refresh rate di 120 Hz

, tuttavia, a rappresentare la scelta migliore per i videogiocatori interessati a godersi le novità del sistema operativo iOS 16 e, perché no, del servizio in abbonamento, che continua a sfornare giochi interessanti con sorprendente regolarità: la versione top di gamma dello smartphone di Apple offre unche l'azienda americana definisce, caratterizzato da unae una densità di, con un

Una soluzione perfetta per giocare che, grazie alla potenza del nuovo chipset

A16 Bionic

gestire anche videogame più esigenti senza il minimo affanno

(di gran lunga più potente e veloce di qualsiasi MediaTek, Samsung o Qualcomm alla base di prodotti rivali), riesce a, offrendo inoltre una durata eccellente grazie ai miglioramenti e alle ottimizzazioni che Apple ha apportato alla batteria e al sistema operativo.

Se siete utenti affezionati alle tante comodità di iOS e utilizzate frequentemente dispositivi dell'ecosistema del colosso di Cupertino, insomma, non c'è scelta migliore del nuovo iPhone. Provare per credere.

SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA -

Galaxy S22 Ultra

AMOLED da 6.8 pollici

1440x 3088 pixel

refresh rate di 120 Hz

Restando in ambito di smartphone mainstream, il rivale storico di Apple è certamente il nuovoche, dallo scorso febbraio, ha già conquistato una buona fetta dell'utenza affezionata al sistema operativo di Google, Android (qui proposto nella versione 12). Lo schermo, in questo caso, è un fantasticocon risoluzione diche condivide lo stessoproposto da iPhone 14 Pro e Pro Max.

Le immagini sono incredibilmente nitide e, grazie al display da 1750 nits, la luminosità è davvero elevatissima. Le prestazioni offerte dal nuovo

processore Exynos 2200

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Samsung Galaxy S22 Ultra soffre un po' in termini di autonomia rispetto al prodotto di Apple

(inserito al posto del più performantenel mercato nostrano) sono molto buone, ma nonostante la batteria di capacità superiore rispetto al nuovo iPhone top di gamma,

Coloro che preferiscono Android e non vogliono orientarsi su un dispositivo creato appositamente per gaming, potranno trovare in prodotti come

Sony Xperia 1 IV

OPPO Reno8 Pro

OnePlus10T

delle ottime alternative.

ASUS ROG PHONE 6

AMOLED da 6.78 pollici

1080 x 2448 pixel

refresh rate di 165 Hz

- Allontanandosi dal mercato degli smartphone tradizionali e concentrandosi su quelli creati specificatamente per il gaming, attualmente non c'è una soluzione più indicata del ROG Phone 6 di ASUS per giocare al top su mobile. Con il suo schermo da, una risoluzione die un, il prodotto di ASUS è ideale per coloro che desiderano esperienze più frenetiche capaci di andare al di là dei 120 fotogrammi per secondo offerti dagli smartphone rivali.

Le prestazioni offerte dal processore

Qualcomm Snapdragon 8+

gestire al meglio ogni singolo parametro

di prima generazione sono davvero eccezionali, specialmente grazie agli accorgimenti apportati da ASUS in termini di sistema operativo che, nelle mani più esperte, consente di. Anche a livello di costruzione, nonostante le performance elevatissime, ROG Phone 6 non raggiunge mai temperature eccessive, e il suo ecosistema di accessori consente agli utenti più esigenti di giocare come se fossero di fronte a PC e console.

Peccato, però, che rispetto a smartphone meno orientati sul gaming, ROG Phone 6 pecchi su alcune caratteristiche ormai standard per il mondo mobile: la carica wireless, infatti, è un lontano miraggio, mentre

le fotocamere sono di qualità decisamente inferiore

rispetto alle soluzioni proposte da Apple e Samsung, soprattutto alla luce del prezzo (non esattamente popolare) richiesto dal colosso asiatico.

Le alternative, restando in ambito gaming, non mancano di certo:

Black Shark 5 Pro

Red Magic 7S Pro

ottenere il massimo da battle royale come Fortnite, Apex Legends o Call of Duty senza temere intoppi

sono soluzioni decisamente valide che offrono caratteristiche cucite attorno ai videogiocatori, che potranno cosìin termini di prestazioni.