Il futuro di Ubisoft passa da Assassin's Creed: le novità presentate all'evento Forward

Il messaggio inviato da Ubisoft ai suoi fan durante il recente evento in streaming Ubisoft Forward non lascia spazio a equivoci: il gruppo guidato da Yves Guillemot non ha intenzione di allontanarsi dalla saga di Assassin's Creed dopo la fine del supporto all'attuale Valhalla e l'arrivo del prossimo episodio, e lo dimostra il grande spazio che la casa franco-canadese ha dedicato al franchise durante la presentazione digitale.

L'evento, organizzato allo scopo di presentare le novità in arrivo nel periodo autunnale, è stato anche un pretesto per celebrare i quindici anni della saga che, nell'ormai lontano 2007, ha letteralmente sconvolto il mercato lasciando un segno indelebile e influenzando decine di prodotti che sarebbero arrivati poi in futuro.

Arrivato alla terza fase del suo ciclo vitale, Assassin's Creed sceglie di farsi in quattro

, proponendo progetti diversi e complementari che puntano ad ampliare considerevolmente il bacino d'utenza, andando al di là dei videogiochi tradizionali e puntando anche su esperienze per dispositivi mobile e trasposizioni per altri settori dell'intrattenimento digitale. Prima di concentrarsi sulla sua saga più redditizia, però, Ubisoft ha offerto uno sguardo ad alcuni dei prodotti che arriveranno nei prossimi mesi.

Il primo è senza dubbio

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Rayman

, strategico frutto della collaborazione tra lo studio francese di Ubisoft Paris e quello nostrano di Ubisoft Milano. Il seguito di Kingdom Battle arriverà solo su Nintendo Switch il prossimo mese e, tra i contenuti post-lancio ci sarà anche un DLC che vedrà tra i protagonisti una vera e propria icona del catalogo di Ubisoft:. La star dell'omonima saga da cui hanno avuto origine i Rabbids, comparirà nel terzo contenuto aggiuntivo insieme alle versioni "conigliesche" di Mario e Peach.

Tra un video di

Skull & Bones

Trackmania

Just Dance 2023

Rainbow Six Mobile

The Division Resurgence

, il gioco piratesco che vedrà una ciurma di giocatori cercare di sopravvivere nei sette mari, e un trailer della versione console di, che arriverà su PlayStation e Xbox con il pieno supporto al multiplayer cross-platform e alla progressione condivisa, in mezzo non poteva mancare l'annuncio die un segmento dedicato a una sfilza di progetti per mobile che coinvolgono i suoi franchise più famosi: da, lo sparatutto free-to-play che si lascia provare da oggi in vista del suo lancio su Android e iOS, fino a

Lo spin-off per dispositivi mobile della saga di Ubisoft Massive

racconterà una nuova storia nell'universo post-apocalittico

New York

Washington DC

Heartland

free-to-play

realizzato dallo sviluppatore svedese, ma non sarà l'unico esperimento collaterale: la saga nata tra le strade di, che nel secondo episodio aveva raggiunto il cuore di, si prepara a espandere ulteriormente gli orizzonti con, spin-off per PC e console che sarà distribuito in formatoe porterà i giocatori a scoprire un'ambientazione nuova di zecca decisamente lontana da quelle a cui ci ha abituato finora.

Tutti i riflettori, però, sono stati dedicati ad Assassin's Creed: la serie di Ubisoft tornerà presto con

un nuovo DLC gratuito di Valhalla

Assassin's Creed Mirage

ci porterà a Baghdad

tre elementi cardine: stealth, parkour e assassinii

, che concluderà definitivamente la storia di Eivor e preparerà il terreno per, prossimo episodio della serie anticipato da una serie d'indiscrezioni che hanno smorzato leggermente l'effetto "sorpresa". Questa avventura segnerà un ritorno al passato event'anni prima degli eventi di Valhalla, focalizzandosi su

Atteso per il 2023, Mirage rappresenterà la fine di un percorso e, al tempo stesso, l'inizio di un nuovo cammino per la saga Assassin's Creed e la stessa Ubisoft, che con il progetto

Infinity

esperienze di gioco variegate, lontane dalla formula vista con la trilogia di giochi di ruolo open-world nata con Origins

punta a raccontare nuove storie pescando a piene mani dai periodi storici più affascinanti che l'umanità abbia vissuto per creare, ma capace di proporre anche avventure più contenute o caratterizzate da idee di gameplay differenti.

Il primo progetto che farà parte di

Assassin's Creed Infinity

Codename: Red

Giappone feudale

, una sorta di hub multi-esperienza al cui interno i giocatori potranno vivere la "storia nel presente", sarà. Si tratta di un gioco di ruolo che ci porterà nelper farci vestire i panni di un letale shinobi, in quello che rappresenta probabilmente uno dei periodi storici più richiesti dai fan della saga.

Non si tratta dell'unico gioco che sarà incluso all'interno di Infinity, che come detto ospiterà anche esperimenti "aticipi" come

Codename: Hexe

Clint Hocking

esplorare orizzonti inediti per il brand di Assassin's Creed

, un'avventura creata dal director(già responsabile di Watch Dogs: Legion) che ci porterà ai tempi del Sacro Romano Impero e si concentrerà sulla lotta alla stregoneria. Un videogioco, questo, che promette di distaccarsi in modo netto dalla formula classica ed

La piattaforma Infinity punta inoltre a includere esperienze multiplayer, che legheranno in qualche modo i vari progetti inclusi all'interno dell'hub (che la modalità cooperativa vista in un episodio come Unity sia destinata a tornare?), ma la saga non si limiterà solo a questo: Ubisoft ha già confermato un quarto progetto,

Codename: Jade

gioco di ruolo open-world per dispositivi mobile

, che proporrà una formula più tradizionale sotto forma di

Codename: Jade permetterà per la prima volta di creare il proprio assassino

e sarà ambientato nella Cina dell'anno 215 a.C., un'ottima occasione per incentrare il gameplay (basato ovviamente sui controlli touch) sul parkour: Ubisoft ha promesso che sarà possibile persino scalare la Grande Muraglia Cinese... con lo stile tipico dei membri del Credo.

Il futuro, però, passa anche da altri settori dell'intrattenimento:

Ubisoft e Netflix hanno annunciato un adattamento live-action di Assassin's Creed

come parte di un accordo che vede progetti per dispositivi mobile arrivare sul catalogo Netflix Games.

Tra questi, ci sono un

sequel di Valian Hearts

Mythic Quest

, un roguelite basato sue, chiaramente, un videogioco originale di Assassin's Creed, che potranno essere utilizzati dagli abbonati alla piattaforma senza costi aggiuntivi, pubblicità o microtransazioni.