Assassin's Creed, non c'è solo Mirage: altri due progetti in arrivo da Ubisoft

Le ultime indiscrezioni, arrivate da due fonti affidabili come il giornalista Jason Schreier e l'insider Tom Henderson, parlano infatti di una presentazione in pompa magna per quello che sarà il chiacchierato progetto "live-service", una piattaforma di Assassin's Creed in continua evoluzione.

Già confermato col nome in codice di

Assassin's Creed Infinity

vivere molteplici avventure attraverso epoche storiche differenti

Red

Hexe

Giappone

Sacro Romano Impero

, il nuovo corso della saga potrebbe permettere ai giocatori di: stando alle voci riportate da Schreier, durante l'evento Forward lo studio presenterà due dei possibili filoni con cui avrà inizio il progetto Infinity, comeed. Il primo dovrebbe finalmente portare la serie in, mentre il secondo sarà ambientato nel periodo del, durante la caccia alle streghe.

Entrambi i progetti faranno parte dell'ecosistema di Infinity e

non arriveranno sul mercato prima del 2024

: toccherà a Mirage, l'episodio presentato qualche giorno fa e nato da una costola di Assassin's Creed Valhalla, riempire quel vuoto e permettere ai fan della saga d'ingannare l'attesa fino all'esordio della piattaforma live-service.

Il nuovo capitolo, che sarà lanciato verosimilmente entro la fine di marzo 2023, racconterà la storia di

Basim

Mirage racconterà la storia degli Occulti

in quella che la pagina ufficiale del gioco su PlayStation Store definisce come l'avventura di "un astuto ladro di strada in cerca di risposte e giustizia nei trafficati vicoli di Baghdad nel IX secolo"., con il protagonista che potrà diventare "un letale Maestro Assassino" e cambiare il suo destino "in modi che non avrebbe mai potuto immaginare".

Assassin's Creed Mirage segnerà un ritorno al passato per la saga, che

ridurrà all'osso la componente ruolistica per abbracciare maggiormente due elementi tipici della sua identità

furtività

parkour

: la, con sequenze stealth nuovamente al centro dell'esperienza di gioco, e il, con infiltrazioni spettacolari e fughe rocambolesche che vedranno il protagonista correre per la riproduzione virtuale di Baghdad senza soluzione di continuità.