Ubisoft conferma Assassin's Creed Mirage, sarà protagonista del prossimo evento Forward

È finalmente il momento di scoprire cosa bolle nel pentolone di Ubisoft : dopo aver trascorso la Gamescom 2022 di Colonia in sordina, il colosso dei videogiochi ha in programma un nuovo evento in streaming per mostrare alcuni dei progetti in uscita nei prossimi mesi, tra i quali è stata confermata la presenza del prossimo episodio della saga Assassin's Creed , che sarà intitolato ufficialmente Mirage .

Dopo le indiscrezioni sul nuovo capitolo, trapelato anzitempo, l'azienda ha mostrato la prima foto dell'episodio che narrerà la storia dell'assassino Basim Ibn Ishaq e confermato che il primo trailer arriverà in occasione dell'evento Ubisoft Forward, previsto per il fine settimana.

Durante la presentazione, la casa guidata dalla famiglia Guillemot mostrerà alcune novità per i suoi titoli di punta in uscita quest'anno, tra cui spiccano certamente

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Skull & Bones

, sequel del gioco di strategia di Ubisoft Paris e Milano il cui lancio è previsto per la fine di ottobre in esclusiva su Switch, e, il gioco piratesco previsto a novembre su PC e console.

Tra novità minori per titoli come Anno 1800, Brawlhalla, For Honor e The Crew 2, ci sarà spazio per i

festeggiamenti dedicati ai quindici anni di Assassin's Creed

, che andranno al di là del solo Mirage. Il nuovo capitolo nato da una costola di Valhalla, che sarà lanciato verosimilmente entro la fine di marzo 2023, è solo uno dei progetti del franchise attualmente in lavorazione presso le segrete stanze di Ubisoft, e non è da escludere un primo assaggio del progetto "live service" noto come Assassin's Creed Infinity

Oltre a ciò, si attende una conferma ufficiale per il

remake del primo capitolo

Altaïr Ibn-La'Ahad

10 settembre

, un contenuto potenzialmente incluso nel Season Pass di Mirage creato allo scopo di riportare in auge la storica avventura dell'assassino. L'appuntamento per scoprire il futuro della saga è previsto per le ore 21:00 del, quando Ubisoft toglierà i veli dalla prossima, attesissima produzione.