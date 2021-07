Assassin's Creed guarda al futuro con Infinity: un gioco online che si espanderà negli anni

Era solo questione di tempo prima che Ubisoft decidesse di affacciarsi ai Game as a Service , i "videogiochi come servizio", per i suoi brand più rappresentativi. E quale migliore saga per un approccio "in costante evoluzione", se non quella di Assassin's Creed ? La serie, che ha sempre proposto ambientazioni storiche ben definite a ogni episodio lanciato sul mercato, cambierà formula con un progetto innovativo il cui nome in codice, decisamente emblematico, è Assassin's Creed Infinity .

Infinity è un progetto sperimentale che è attualmente in sviluppo presso gli studi Ubisoft Quebec (autori di Assassin's Creed Syndicate e Odyssey) e Ubisoft Montréal (il team che ha dato i natali alla saga, recentemente all'opera su Assassin's Creed Valhalla) e che proporrà una formula differente per il franchise: anziché focalizzarsi su un singolo scenario storico, il nuovo gioco del filone anche noto come Live Service consentirà ai giocatori di saltare da un periodo all'altro e che, come insegnano Fortnite e Apex Legends, continuerà a evolversi nel tempo con nuove ambientazioni, nuovi personaggi, nuove storie.

Un progetto senza fine, come si intuisce dal titolo provvisorio, che consentirà allo studio di concentrarsi sempre meno sugli studi incaricati di realizzare la nuova visione di Assassin's Creed e dare così spazio ai talenti che fanno parte dell'immensa forza lavoro del colosso franco-canadese, che può vantare decine di studi sparsi in ogni angolo del globo. Sotto la guida di Marc-Alexis Côté, che sarà il produttore esecutivo del franchise di Assassin's Creed, i due team di Ubisoft continueranno a realizzare un'infrastruttura capace di ampliarsi nel tempo, sulla falsariga di altri giochi che hanno fatto del concetto di "Game as a Service" (come Destiny) il loro mantra.

Côté sarà accompagnato da Étienne Allonier, responsabile del brand di Assassin's Creed negli ultimi dieci anni, e da Julien Laferrière, che supervisionerà i due team nel nuovo ruolo di produttore senior. Queste figure saranno a capo di un gruppo di talenti guidati dai visionari Jonathan Dumont, direttore creativo di Ubisoft Quebec, e Clint Hocking, che ricopre lo stesso ruolo presso la filiale di Montréal. Insieme, i due plasmeranno le fondamenta su cui poggerà poi la nuova infrastruttra online di Assassin's Creed Infinity.

Il progetto, però, è ancora nelle fasi preliminare di sviluppo: con Assassin's Creed Valhalla che continuerà a essere aggiornato almeno per un altro anno, è lecito credere che bisognerà attendere almeno il 2023 per scoprire di più sulla reale essenza di Assassin's Creed Infinity. Il progetto dovrebbe esordire su PC e console, ma allo stato attuale non sappiamo se Ubisoft deciderà di abbandonare definitivamente le vecchie PlayStation 4 e Xbox One per concentrarsi totalmente sulle piattaforme di ultima generazione, o se l'innovativo videogame sarà lanciato ancora una volta in formato cross-gen.

