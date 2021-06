Il videogioco di Avatar e il sequel di Mario + Rabbids infiammano la conferenza di Ubisoft all'E3 2021

Dopo un lungo pre-show che ha offerto aggiornamenti sui giochi già disponibili sul mercato come Watch Dogs: Legion, che si arricchirà presto di un nuovo contenuto aggiuntivo in cui ritroveremo il protagonista del primo episodio, Aiden Pearce, la software house ha iniziato a mostrare i giochi in arrivo tra la fine di quest'anno e il 2022: il primo protagonista è stato Rainbow Six Extraction, nuovo nome del progetto Quarantine (cambiato da Ubisoft vista la situazione pandemica dovuta al Covid-19), che si è presentato in un intrigante (e allo stesso tempo inquietante) trailer prima di lasciar spazio a un lungo video di gameplay.

Il team ha poi presentato Rocksmith+, evoluzione della piattaforma che insegna tramite il videogioco a suonare la chitarra o il basso, e Just Dance 2022, nuova evoluzione del brand danzereccio che vedrà un catalogo da oltre 40 brani e una versione esclusiva della canzone "Nails, Hair, Hips, Heels" di Todrick Hall. Tra un assaggio dei contenuti aggiuntivi in arrivo su Assassin's Creed Valhalla, che grazie al DLC The Siege of Paris porterà il vichingo Eivor alle porte della capitale francese, c'è stato spazio per un breve trailer animato dedicato alla nuova stagione di Rainbow Six Siege, intitolata North Star, e per la presentazione del videogioco dedicato agli sport estremi, Riders Republic, il cui debutto è previsto per settembre.

La conclusione è stata davvero convincente. Da una parte abbiamo la conferma di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il sequel di Kingdom Battle sviluppato da Ubisoft Milano che era trapelato sulle pagine del sito ufficiale di Nintendo poche ore prima dell'evento: il gioco arriverà nel 2022 in esclusiva su Nintendo Switch e vedrà Mario, Luigi, Peach e i Rabbids alle prese con una nuova avventura nello spazio.

Il classico "one more thing", invece, è legato a un progetto annunciato anni e anni fa: il videogioco di Avatar, la saga di James Cameron, che è in lavorazione presso gli stessi studi che hanno dato i natali a The Division: si intitolerà Frontiers of Pandora e arriverà nel 2022 solo su PC e console di ultima generazione. Il gioco si è mostrato in un primo video che ha confermato l'uso dell'ultima incarnazione del motore Snowdrop Engine, per una resa che sembra sin da ora estremamente convincente.

