E3 2021: tutto pronto per l'evento più importante del mondo dei videogames, ecco gli appuntamenti ufficiali

Manca poco ormai all'inizio dell'evento E3 2021 , che per la seconda volta dallo scoppio della pandemia sarà disponibile esclusivamente in formato digitale : la fiera più importante per l'industria dei videogiochi si è adattata proponendo un programma ricco di appuntamenti , che permetterà agli appassionati di scoprire i tanti annunci in programma dalle aziende più rappresentative del settore. Si parte il 10 giugno e per cinque giorni, ci sarà una sfilza di conferenze in streaming a ritmo veramente serrato.

L'appuntamento che inaugurerà l'edizione 2021 dell'E3 è il Kickoff Live! condotto da Geoff Keighley, una kermesse che vedrà oltre trenta annunci (tra i quali si vocifera la presenza di Elden Ring, il nuovo gioco dagli autori di From Software e dal creatore de Il Trono di Spade), ospiti speciali come Giancarlo Esposito e performance musicali. Si tratta del primo di una serie di appuntamenti parte del Summer Game Fest, organizzato dallo stesso Keighley e strutturato per tenere compagnia ai videogiocatori lungo tutta l'estate. Andrà in onda alle ore 19:00 del 10 giugno su Twitch e YouTube.

Si prosegue con Kock Media, che terrà un misterioso evento chiamato Koch Primetime e previsto per l'11 giugno alle 21:00. Il colosso, parte del gruppo Embracer, presenterà alcuni dei suoi giochi più rappresentativi, tuttavia non ci sarà spazio per tre dei franchise più importanti: Dead Island, Metro e Saints Row. Il catalogo dell'azienda è comunque sconfinato e le sorprese potrebbero non mancare. Per scoprirlo toccherà sintonizzarsi sui canali ufficiali dell'azienda su Twitch e YouTube.

Il giorno seguente sarà il turno di Ubisoft: il 12 giugno alle 21:00 il colosso franco-canadese svelerà ulteriori dettagli sul neo presentato Far Cry 6, in uscita a ottobre, e mostrerà la versione finale del prossimo Rainbow Six (chiamato inizialmente Quarantine e successivamente ribattezzato provvisoriamente in Parasite, visto il periodo delicato legato alla crisi pandemica da Covid-19).

Ci sarà spazio anche per alcuni aggiornamenti su Watch Dogs: Legion e For Honor, oltre a qualche sorpresa: i fan sperano sempre di vedere la prossima evoluzione del franchise di Splinter Cell. L'appuntamento sarà trasmesso ancora una volta sui canali Twitch e YouTube di Ubisoft.

Lo stesso giorno, meno di due ore più tardi, si terrà il consueto evento di Devolver Digital: il publisher, da sempre protagonista di conferenze sopra le righe, terrà un evento digitale il 12 giugno alle 22:30 e presenterà alcuni dei suoi giochi più rilevanti in uscita tra la fine del 2021 e i prossimi anni. I sostenitori della firma indipendente sperano ardentemente nella presentazione di Hotline Miami 3, e anche in questo caso toccherà sintonizzarsi su YouTube o Twitch per scoprire quali sorprese avrà in serbo l'azienda.

La giornata del 12 giugno si chiuderà con Gearbox Software, che alle ore 23:00 terrà una presentazione per svelare alcune delle sue novità in cantiere. Si vocifera infatti l'annuncio di uno spin-off di Borderlands con protagonista Tiny Tina, che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi su PC e console. L'annuncio dovrebbe essere incluso in un segmento tenuto da 2K Games, che potrebbe presentare inoltre uno strategico in stile XCOM con protagonisti i personaggi dei fumetti Marvel.

Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno è certamente la prima conferenza unificata di Xbox e Bethesda, dopo l'acquisizione da parte della casa di Redmond per la cifra monstre di oltre 7 miliardi: il 13 giugno alle 19:00, le due parti terranno uno Showcase da oltre 90 minuti durante il quale saranno presentati tanti giochi e novità che andranno a rimpolpare il catalogo di Xbox Game Pass, vera punta di diamante dell'offerta dell'azienda statunitense.

Ci si aspetta grande spazio per Halo Infinite, la cui uscita resta fissata alla fine del 2021, e un primo assaggio di alcuni dei titoli in sviluppo presso Bethesda, tra Starfield e il nuovo videogame di Indiana Jones.

Al termine della conferenza di Microsoft ci sarà spazio per altri tre eventi digitali: Square Enix debutterà con un nuovo evento della serie Presents il 13 giugno alle 21:15, mostrando al mondo la forma (si spera) finale di Babylon's Fall e un nuovo, misterioso progetto di Eidos Montréal, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere un'avventura sui Guardiani della Galassia di Marvel.

Toccherà poi a Warner Bros. Games, che risparmierà i suoi giochi più importanti in vista dell'evento DC Fandome di fine anno per dedicare l'intero segmento del 13 giugno alle 23:00 a Back 4 Blood. Nulla da fare per Hogwarts Legacy, il prossimo videogame di Harry Potter recentemente rinviato al 2022. Concluderà la giornata il consueto PC Gaming Show, previsto per il 13 giugno alle 23:30 e dedicato ad approfondimenti tecnici sulle ultime novità in arrivo su computer.

Le ultime giornate saranno dedicate ai più grandi produttori giapponesi: aspettando di capire le intenzioni di Sony, che salterà l'E3 (ma potrebbe essere protagonista con qualche trailer durante l'evento inaugurale del 10 giugno) in previsione di un nuovo State of Play che si terrà durante l'estate, il 14 giugno alle 23:00 toccherà a Capcom, che potrebbe svelare nuovi aggiornamenti su Monster Hunter Rise e qualche altro remake della serie Resident Evil, dopo il grande successo di Village.

A Nintendo e Bandai Namco toccherà chiudere la nuova edizione dell'E3: la casa di Kyoto dovrebbe dedicare i quaranta minuti del suo Direct alla presentazione dei giochi in arrivo tra la fine del 2021 e il prossimo anno, mentre le voci sulla chiacchierata versione Pro di Switch prevedono un annuncio qualche giorno prima per non monopolizzare l'attenzione solo sulla nuova console. Bandai Namco infine dovrebbe presentare al mondo Tales of Arise, nuovo capitolo della serie ruolistica, mentre resta da stabilire la presenza di Elden Ring viste le voci sul nuovo trailer che sarà mostrato al Kickoff Live! da Geoff Keighley.

