Horizon Forbidden West: un video per scoprire il gameplay della prossima esclusiva PlayStation

In occasione dell'evento State of Play dedicato a Horizon Forbidden West , i fan del mondo PlayStation hanno potuto scoprire il primo assaggio del gameplay della nuova produzione di Guerrilla Games , il cui debutto resta fissato alla fine dell'anno su entrambe le console domestiche di Sony. E sebbene non sia arrivata la tanto attesa data di lancio ufficiale, coloro che hanno gradito l'avventura di Aloy in Horizon Zero Dawn si sono trovati di fronte a un'espansione ampia e significativa del gioco originale.

Il filmato, lungo ben 14 minuti, ha mostrato la cacciatrice protagonista del primo capitolo alle prese con una nuova minaccia che l'ha portata a raggiungere quell'Ovest Proibito che dà il titolo al sequel. Mentre sullo sfondo compaiono le rovine di una San Francisco irriconoscibile, la giovane donna si prodiga in una serie di nuove mosse che confermano la rinnovata attenzione da parte del team di sviluppo olandese nell'esplorazione e nella mobilità: Aloy può ora arrampicarsi e sfruttare il parkour in alcune aree, evidenziate attraverso la consueta "modalità sensoriale" che mette in risalto tutte le zone in cui è possibile recarsi.

Tra un nuovo rampino e una sorta di paracadute con cui attenuare le discese, ma anche una maschera subacquea che dona nuova vita all'esplorazione dei fondali marini, Aloy potrà dunque contare su nuove mosse per avventurarsi in sicurezza in un territorio particolarmente ostile, popolato da creature robotiche ancora più devastanti che in passato. Per riuscire a difendersi, la cacciatrice potrà dare sfoggio di nuove tecniche stealth, nuove armi per il combattimento corpo e nuove frecce da utilizzare con l'arco, come una che consente ad esempio di immobilizzare i nemici per qualche secondo.

Sul finire della demo c'è stato spazio anche per una boss fight contro un gigantesco dinosauro robotico, che ha confermato come la protagonista possa raccogliere le armi lasciate dai nemici (in questo caso, un poderoso fucile energetico) per sfruttarle contro di loro. Una presentazione, quella tenuta da Sony e Guerrilla Games, che è stata particolarmente ricca ed efficace: Horizon Forbidden West ha sfoggiato un comparto grafico di prim'ordine che continua a dimostrare le potenzialità di una console, PlayStation 5, pronta ancora una volta a spingere sull'acceleratore.

Con Ratchet & Clank: Rift Apart ormai in dirittura d'arrivo, e dopo Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls e Returnal il sequel di Horizon sarà il gioco più atteso dell'anno per i fan di PlayStation. Non resta che attendere la data finale, che potrebbe arrivare durante l'apparizione di Sony all'E3 2021 di giugno.

