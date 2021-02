Videogiochi: Rainbow Six Quarantine cambia nome e diventa Parasite

IGN

Intitolare un videogioco Rainbow Six Quarantine sembrava una buona idea nel giugno del 2019, quando Ubisoft approfittava della vetrina dell'E3 2019 (ultima edizione "in presenza" della popolare fiera losangelina) per svelare il nuovo capitolo della popolare saga sparatutto. Oggi, un anno e mezzo più tardi e nel bel mezzo di una pandemia che ha causato oltre 2 milioni di decessi in tutto il mondo, questa idea non pare più adatta per lanciare un nuovo prodotto.