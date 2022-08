Assassin's Creed torna al passato con Mirage: nuove indiscrezioni sul prossimo episodio

Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo episodio arriverà tra pochi mesi e vedrà un cambiamento importante rispetto agli ultimi, mastodontici episodi di Assassin's Creed.

Come riportato dallo YouTuber

j0nathan

Assassin's Creed Mirage

Basim Ibn Ishaq

Baghdad

Anarchia di Samarra

, da sempre vicino alla saga di Ubisoft, il nuovo capitolo sarà intitolatoe vedrà l'assassino, già visto in Valhalla, nei panni del protagonista in un'avventura dalla forte componente stealth ambientata nelladell'860 d.C., nel vivo dell'

Nato originariamente come DLC di Valhalla e successivamente riconosciuto con il nome in codice di

Rift

primavera del 2023

abbandonando la componente ruolistica

e ponendo nuovamente particolare enfasi su quella furtiva

, Assassin's Creed Mirage arriverebbe dunque entro lae si ispirerebbe considerevolmente al primo episodio del brand,(qui ridotta al minimo)

Ubisoft avrebbe in programma di riproporre ai fan una caratteristica storica come l'

Occhio dell'Aquila

un totale abbandono del sistema di dialogo a scelta multipla

sistema di progressione

, al fianco dell'uccello da ricognizione utilizzato negli ultimi capitoli dall'impronta GdR: tra le variazioni al gameplay, sembrerebbe esserci la conferma di, così come la possibilità di scegliere se optare per un protagonista maschile o femminile (Basim sarà il personaggio principale, e non ci saranno varianti) e il

Questo ritorno alle origini servirebbe, in qualche modo, a preparare i fan a

un possibile remake del primo Assassin's Creed

, che sarebbe proposto da Ubisoft come parte del Season Pass di Mirage e consentirebbe alla società guidata da Yves Guillemot di continuare a lavorare sul progetto Infinity con maggiore calma, offrendo ai fan della saga avventure vecchie e nuove con cui ingannare il tempo.

Le indiscrezioni sul remake di Assassin's Creed non sembrano però totalmente fondate secondo il giornalista Jason Schreier, che conferma parte delle indiscrezioni riportate dallo YouTuber (dall'ambientazione alla data di lancio, passando per il ritorno alle origini in termini di gameplay) ma è scettico sull'eventualità che un contenuto aggiuntivo tramutato in un vero e proprio gioco standalone possa avere, a sua volta, una sfilza di DLC post-lancio .

Scopriremo tutta la verità il

10 settembre

, quando Ubisoft toglierà finalmente i veli dai nuovi progetti che delineeranno la direzione scelta per il futuro di Assassin's Creed.