Il futuro di Assassin's Creed sarà svelato a settembre, Ubisoft fissa l'appuntamento

Tra i protagonisti dei numerosi eventi estivi non poteva certo mancare Ubisoft , che ha tenuto una cerimonia per celebrare il 15esimo anniversario della sua saga regina: Assassin's Creed . Durante l'evento, la software house ha mostrato alcune delle novità per chiudere in grande stile l'episodio Valhalla e confermato che l'evoluzione del franchise sarà svelata a settembre .

L'evento, tenuto nelle scorse ore da Ubisoft in compagnia dei responsabili di Assassin's Creed Origins (fresco di aggiornamento per console di nuova generazione) e Valhalla, ha dato ai fan della serie una piccola anticipazione di ciò che verrà nel futuro prossimo.

Valhalla, il capitolo più redditizio nella storia del franchise, si espanderà nel corso dell'estate con quella che viene definita da Ubisoft "

la modalità più ambiziosa mai creata finora

La Saga Dimenticata

Nilfheim

Odino

Hades

": si chiameràe sarà una variante in salsa roguelike ambientata nel regno di, che ci metterà nei panni diseguendo uno stile di gioco che ricorda a più riprese una piccola gemma come

I giocatori saranno chiamati a districarsi in

arene piene di demoni, draghi e altre creature

ogni volta che i giocatori moriranno saranno costretti a ripartire da zero

, ottenendo nuovi oggetti da equipaggiare per potenziare temporaneamente il personaggio e cercando di procedere stoicamente fino all'area finale, in cui ad attenderli ci sarà chiaramente una boss fight impegnativa. Come succede nel gioco creato da Supergiant Games,. Il contenuto gratuito arriverà nel corso dell'estate, ma al momento non c'è una data di lancio concreta.

Nel corso della presentazione, Ubisoft ha annunciato il ritorno della celebre modalità educativa

Discovery Tour

Questa modalità, disponibile come contenuto aggiuntivo a pagamento, arriverà prima del DLC finale in cui sarà raccontato l'atto conclusivo della storia di Eivor

, che dopo aver permesso ai fan di Assassin's Creed (e non solo) di scoprire l'Antico Egitto e la Grecia, permetterà loro di esplorare le ambientazioni dell'avventura di Eivor e i suoi alleati vichinghi, approfondendo la conoscenza storica con le origini dei vichinghi e il loro ruolo dopo lo sbarco in Inghilterra.. Questo DLC sarà gratuito e arriverà prima della fine dell'anno, a conclusione di un supporto post-lancio lungo due anni.

Cosa succede dopo? Beh, Ubisoft non sta certo con le mani in mano e sta lavorando in silenzio su ciò che verrà dopo. Le indiscrezioni parlando di due episodi in sviluppo presso gli studi della software house sparsi in tutto il mondo, e oltre al già confermato

Assassin's Creed Infinity

, che dovrebbe essere la risposta dell'azienda al fenomeno "Game as a Service", ci sarà verosimilmente spazio per un episodio più tradizionale, single-player e incentrato fortemente sulla narrativa, che accompagnerà la piattaforma in continua evoluzione.

Questo gioco, nome in codice

Rift

Basim

, dovrebbe mettere i giocatori nei panni diin un'avventura nata originariamente come espansione (l'ennesima) di Assassin's Creed Valhalla, diventata successivamente "troppo vasta" da meritare di camminare sulle proprie gambe come gioco a sé stante.

Entrambi i progetti saranno probabilmente al centro dell'evento che Ubisoft ha annunciato per il mese di settembre

2023

, che dopo un'estate trascorsa a celebrare i videogiochi principali del franchise lanciati nel corso di quindici lunghi anni, darà agli appassionati della saga un'anticipazione sugli episodi che espanderanno ulteriormente il brand dalin poi.