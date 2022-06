Da Redfall a Starfield: tutti gli annunci dell'evento Xbox & Bethesda Games Showcase

Dopo le critiche da parte della community in merito all'eccessiva presenza di filmati in computer grafica, la divisione guidata da Phil Spencer ha deciso di concentrarsi sui giochi in arrivo tra il 2022 e il 2023 , mostrando tante sequenze di gioco e sorprendendo i fan con un paio di novità inattese.

Con uno showcase incentrato quasi esclusivamente sul presente, tuttavia, è venuto un po' a mancare quell'effetto di stupore e meraviglia che una scuderia first-party composta da più di venti studi potrebbe facilmente generare mostrando dei piccoli assaggi di ciò a cui Xbox Game Studios sta lavorando dietro le quinte.

Non ci sono stati, infatti, filmati dedicati a progetti verosimilmente "lontani" come Avowed, il nuovo Fable, il reboot di Perfect Dark e il videogame di Indiana Jones

, segno che tutti questi giochi non arriveranno nell'ecosistema Xbox prima del 2024 insieme ad altre produzioni del calibro di Contraband, Everwild e Hellblade 2: Senua's Saga.

Nonostante ciò, però, il quantitativo di videogame presentati da Microsoft ha confermato che

le novità in arrivo per il futuro saranno davvero tante

, come potete notare peraltro dall'infografica presentata dal colosso al termine della conferenza.

La conferenza si è aperta subito con il botto, ovvero con il primissimo video di gameplay di

Redfall

: il nuovo videogioco di Arkane Austin, costola del team responsabile di giochi come Dishonored e Prey, ha messo in mostra le meccaniche principali di quello che, nonostante la componente multiplayer, sembra la classica esperienza della software house fondata a Lione e oggi attiva anche in Texas.

Con un cast di personaggi sopra le righe e alcune idee sulla carta particolarmente interessanti, il nuovo shooter a tema vampiresco

sembra perfetto per divertirsi da soli o in compagnia degli amici

: l'uscita è prevista per i primi mesi del 2023 su PC e Xbox Series X/S, con debutto immediato nel catalogo di Xbox Game Pass.

Atteso ripetutamente durante gli ultimi eventi di Nintendo,

Hollow Knight: Silksong

si è presentato allo showcase digitale di Microsoft per mostrare nuove sequenze di gameplay per il prossimo metroidvania creato da Team Cherry, che arriverà al lancio sul servizio in abbonamento della casa di Redmond.

Sfortunatamente, però, non ci sono indicazioni concrete sulla finestra di lancio, con l'azienda che ha tenuto a precisare che

il sequel di Hollow Knight sarà disponibile entro i prossimi dodici mesi

Anche l'attesissimo ritorno dell'action GDR per eccellenza, Diablo, ha potuto godere di un momento importante durante l'evento:

Rod Fergusson di Blizzard

Diablo IV

è salito sul palco dell'evento per mostrare qualche dettaglio di, dalle opzioni di personalizzazione dei personaggi alla presentazione - in grande stile! - della quinta e ultima classe che troveremo nel gioco, il Negromante.

La cosa più interessante, però, è che il gioco è finalmente stato mostrato in azione, con

un filmato di gameplay tratto direttamente dalla versione Xbox Series X

. Diablo non sembra aver perso nulla del suo fascino e del suo incredibile ritmo, e i fan della serie - nata nel lontano 1997! - sicuramente non vedranno l'ora di poterci giocare, nel 2023.

Durante l'evento c'è stato spazio per alcune sorprese, come la conferma che

tutti i giochi principali di Riot Games

League of Legends

Valorant

Overwatch 2

arriveranno su Xbox Game Pass, incluso un fenomeno del calibro die lo sparatutto dei record. Le produzioni della software house debutteranno su console (ma saranno giocabili anche su PC e mobile, grazie al cloud) nel corso del 2023, ma per gli amanti della scena competitiva c'è un altro progetto da tenere d'occhio per il prossimo autunno:

Il nuovo hero shooter di Blizzard Entertainment si è svelato durante la conferenza con un nuovo trailer che, oltre a mostrare il nuovo eroe

Junker Queen

debutterà il 4 ottobre in versione free-to-play

, ha confermato che il gioco

Aspettando di capire cosa succederà alla campagna single-player dello sparatutto di Blizzard, che potrebbe comunque arrivare sul catalogo di Xbox Game Pass una volta finalizzata l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft, il colosso statunitense si è focalizzato sui giochi first-party ed esclusive di terze parti che debutteranno nell'immediato: da

A Plague Tale: Requiem

Forza Motorsport

, in uscita nel 2022 e protagonista di un nuovo video di gameplay dedicato alle avventure dei fratelli Hugo e Amicia, fino all'attesissimo, il nuovo simulatore di guida di Turn 10 Studios che si è presentato in un lungo video di gioco.

Dalla grafica avveniristica al nuovo sistema avanzato che si occuperà di gestire i danni delle vetture,

il simulatore di guida di Microsoft ha tutta l'intenzione di diventare il nuovo punto di riferimento per il settore dei giochi di guida

nuovo DLC di Forza Horizon 5

Hot Wheels

e sarà disponibile nel corso della primavera 2023 su PC e Xbox, con disponibilità immediata su Game Pass per tutti gli abbonati. Per gli amanti dei giochi di guida, inoltre, Microsoft ha svelato ildedicato alle macchinine

Dopo una sfilza di giochi minori ma comunque decisamente interessanti, come

As Dusk Falls

Ara: History Untold

Scorn

The Last Case of Benedict Fox

Flintlock: The Siege of Dawn

Minecraft

(in arrivo il 19 luglio),(strategico a turni di Oxide, che esordirà nei prossimi mesi su PC),(il gioco horror che ricorda le atmosfere create da H.R. Giger, in arrivo il 21 ottobre),(colorato metroidvania previsto per la primavera del 2023) e(nuovo progetto dagli autori di Ashen, anche in questo caso in uscita il prossimo anno), Microsoft ha presentato una nuova ma di certo interessantissima visione per il suo franchise più popolare:

A sorpresa, infatti,

Mojang

Minecraft Legends

sembra davvero promettente

ha svelato di essere al lavoro su una nuova esperienza a metà tra azione e strategia che sarà intitolata: non ci sono dettagli sulla data di lancio, ma da quanto mostrato finora il nuovo videogame della software house svedesee in grado di stuzzicare gli oltre 100 milioni di utenti che si sono innamorati del sandbox a cubetti.

Sono stati più di trenta i giochi svelati durante l'evento da Xbox, ma pochi hanno saputo intrigare la community come

Pentiment

Grounded

Disco Elysium

: il nuovo progetto di Obsidian, tra gli studi più attivi della serata (complice l'annuncio della data di lancio della versione finale di, in uscita a settembre), ci porterà nel cuore del Medioevo per farci vivere un'avventura narrativa basata sul concetto di investigazione. Un gioco che ricorda, per stile e portata, l'amatissimodi ZA/UM: sarà disponibile su PC e Xbox (oltre a Game Pass, ovviamente) il prossimo novembre.

Tra una nuova stagione di

Sea of Thieves

Microsoft Flight Simulator

Microsoft ha dedicato un intero segmento alle produzioni giapponesi

Persona

, i nuovi contenuti per il 40esimo compleanno di(incluso un inatteso crossover con Halo, disponibile in veste del tutto gratuita da oggi) e una manciata di giochi third-party o indipendenti in arrivo su Xbox Game Pass (da Lightyear Frontier a Gunfire Reborn, passando per Ravenlok),, confermando alcune importanti strategie per tentare di far breccia - finalmente - sul mercato asiatico. La prima riguarda l'arrivo della serie, che debutterà su Xbox Game Pass permettendo anche ai giocatori Xbox di godere delle esperienze ruolistiche plasmate da Atlus.

La mossa probabilmente più importante riguarda la collaborazione con Hideo Kojima per lo sviluppo di un nuovo videogioco esclusivo , che sarà basato sull'architettura cloud della casa di Redmond per dar vita a quello che viene definito come un "concept unico" a cui solo una mente creativa e fuori dagli schemi come quella del leggendario papà di Metal Gear Solid e Death Stranding potrebbe lavorare.

Non è tutto, perché nell'ottica di stimolare l'interesse dei fan interessati alle produzioni di matrice nipponica

Microsoft ha annunciato un accordo esclusivo con Team Ninja

Wo Long: Fallen Dynasty

, autori di Ninja Gaiden e del più recente Nioh, per la creazione di un nuovo gioco d'azione. Si chiameràe sarà ambientato in un mondo dark fantasy, mettendoci nei panni di un esperto di arti marziali pronto a distruggere creature ostili di ogni natura. Il gioco arriverà nel 2023 su PC e Xbox Series X/S, con debutto al day-one su Game Pass.

La parte finale dell'evento Xbox & Bethesda Games Showcase è stata chiaramente dedicata al pezzo forte in uscita nel 2023: Starfield

rinviato ai primi mesi del 2023

Todd Howard

. Atteso originariamente per l'11 novembre di quest'anno, il nuovo gioco di ruolo dagli autori di The Elder Scrolls è statoper concedere al team capitanato datutto il tempo che serve a rifinire un'opera così imponente, e in questo senso il video di gameplay presentato alla conferenza ha dato un piccolo ma significativo assaggio dell'esperienza che i fan potranno aspettarsi al debutto sul mercato.

Un po' Skyrim, un po' No Man's Sky, Starfield è un gioco immenso che include tantissimi sistemi ed elementi di gioco, in grado di agire in sintonia per restituire ai fan la sensazione di essere davvero un esploratore dello spazio. Oltre a mostrare l'editor dei personaggi, il sistema di costruzione di un avamposto e quello dedicato alla nave, Bethesda ha presentato un piccolo estratto che ha svelato le meccaniche più tipiche degli sparatutto e confermando un dettaglio da non trascurare:

Starfield includerà oltre cento sistemi esplorabili, con più di mille pianeti che potranno essere scoperti

nel corso dell'avventura, ognuno dei quali sarà esplorabile a piacimento dal giocatore.

Si capisce, insomma, perché Microsoft abbia concesso a Bethesda Game Studios del tempo extra per rifinire al meglio l'esperienza di gioco:

di carne al fuoco ce n'è tantissima

, e la possibilità di trovarsi di fronte a uno dei giochi di ruolo più ambiziosi di sempre ci sono tutte.

L'uscita resta fissata a un generico 2023, ma Microsoft ha promesso che non bisognerà attendere tantissimo per mettere le mani sullo "Skyrim nello spazio" di Xbox:

l'esordio è previsto nei primi mesi del prossimo anno

, con gli abbonati a Xbox Game Pass che potranno scaricarlo al day-one e giocarlo (anche su mobile, grazie a Xbox Cloud Gaming) senza costi aggiuntivi.